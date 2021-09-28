【打擊罪案】警方拘捕14名非洲裔女子　涉7宗盗竊及欺詐達30萬元

▲ 警方拘捕14名非洲裔女子，涉7宗盗竊及欺詐達30萬元。（黃傑偉攝）

警方於星期六（25日）在灣仔區展開代號「彩霞行動」，針對酒吧區盗竊及暴力案件，行動中拘捕14名非洲裔女子，年齡介乎29至52歲，罪名為盜竊及以欺詐手段獲得財產。警方另外拘捕4名印度及非洲籍男子，涉及8月24日一宗嚴重傷人案件被捕人，年齡介乎22至39歲。

灣仔警區情報組督察陳敬樂指，2021年至今涉及灣仔酒吧區盜竊案件，其中25宗受害人損失高達190萬元，案件數字由今年第一季4宗，至第二季12宗上升達200%，相信由於疫情放援之後，酒吧營業時間恢復正常有關。

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犯罪手法大致上分3類，第一類賊人於酒吧內盜取酒客信用卡於附近消費及購買點數卡，佔整體案件50%，損失達90萬；第二類手法賊人會結識酒客及竊取其信用卡及提款卡密碼，趁對方酒醉時盗去提款卡於附近提款,案件佔34%，損失達56萬元；第三類賊人會結識酒客及提出提供性服務，完事後趁對方熟睡盗取受害人貴重財物，如手錶現金等，案件佔17%總損失34萬元。

灣仔區反三合會行動組及情報組經過深入調查後，成功鎖定14名目標女子，並於星期六展開拘捕行動，於灣仔區拘捕14名非洲裔持行街紙女子，年齡介乎29至52歲，被捕人涉及7宗盗竊及以欺詐手段獲得財產案件，受害人損失約30萬元。另外行動中於灣仔區拘捕4名21至39歲印度及非洲裔男子，涉及8月24日一宗嚴重傷人案件。

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記者：黃傑偉