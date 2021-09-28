【獎門人升職】曾志偉升任總經理後談工作大計　雄心壯志：有責任做些好節目給大家睇

▲ 曾志偉升職成為TVB總經理。

曾志偉回巢TVB任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）只約8個多月，在昨日（9月27日）升職，成為TVB總經理（節目內容營運），負責TVB的綜藝、合拍劇、音樂的製作，以及節目採購及策劃。

在今日，他在將軍澳電視城出席《2021 粤港澳大灣區青少年短片大賽》記者會，亦是志偉升職後首次公開露面。

【獎門人升職】曾志偉榮升TVB節目內容營運總經理 掌管大台綜藝+合拍劇+音樂製作

▲ 志偉出席《2021 粤港澳大灣區青少年短片大賽》記者會。

招兵買馬展大計

被問升職有否加薪，一向喜歡講笑的他玩「食字」稱：「辛苦個辛。」不過他強調是開心事，但不是因為升職，而是

獲同事工作獲得認同：「功勞係身邊的同事，大家的工作得到認同，收視、廣告都好咗。」

志偉透露早已有連串大計，一直以來亦不斷招攬人才：「不斷都搵緊，無論係以前的同事、電影界都不斷搵緊，已經加入了好多年輕人，希望培育新一代。」

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他指，電視已進入新紀元，需要更多點子，而年輕人就最多新點子，並稱TVB是現時世界上最大的廣東話內容電視節目製造者，所以需要多些年輕人去創造內容。

繼《聲夢傳奇》、《好聲好戲》等選秀節目後，即將有關於考演技的《飛越木人巷》，他透露已有200多名TVB同事報名參加，現在進行篩選。

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工作壓力大

不過權力大責任也大，志偉亦坦言工作壓力大，但明白這是必然的事。

他表示：「我只想用心供應娛樂給大家，現在香港生活緊張，大家又不能外遊，多了留在家中，我們有責任做些好節目給大家睇。」

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