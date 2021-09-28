【護膚安瓶】AMOREPACIFIC 4款保濕修護安瓶 10月聯乘半島酒店推安瓶體驗High Tea
天氣開始轉乾，女士們又要好好保護肌膚，免得出乾紋眼紋，更顯老。韓國星級護膚品牌AMOREPACIFIC的4款Ampoule(安瓶)，擁有多款精華高效能保護不同肌膚需要。
安瓶有別於一般精華，安瓶極微細分子能迅速滲透直達真皮層，能為肌膚發揮即時功效，其高活性、高濃度的特性，比一般的精華更快、更即時提升護膚效果，簡單一瓶就做到「最全面 + 最全效」的深層修護。
AMOREPACIFIC x The Peninsula Experiental Event
AMOREPACIFIC將於10月在半島酒店咖啡廳舉行「Ampoule Beyond Serum臻享茶聚」活動，可以與閨密摯友享用半島經典下午茶，而AMOREPACIFIC美容顧問會為每一位提供專業皮膚諮詢，從而給予最合適的安瓶產品建議，完成活動後，每位參加者可獲贈煥采活膚面膜乙片及換領信乙封。
AMOREPACIFIC 4款皇牌安瓶
1. 竹露水潤高效精華療程 ($1,150/ 5ml x 4瓶)
天然成份來自珍貴王竹子 King Bamboo竹露原液，有「天堂賜予肌膚之水」美譽。將新鮮柔嫩的有機竹幹放置密封烤窯中，用攝氏160度低溫加熱以保持活性，將精華濃縮20倍，提升肌膚吸收力及儲水力，打造水潤飽滿肌膚。
2. 100%純淨山茶花原液安瓶 ($1,300/ 30ml x 1瓶)
100%純淨單一天然成份山茶花，萃取自濟州自家茶園100年樹齡的山茶花樹，只需一滴，細胞即時自我治癒修復，極速補充4000倍水分。不含香料、防腐劑等刺激成份，適合塗抹於全面，包括眼、唇及全身肌膚，同時適用於敏感肌膚。
3. 煥采活膚高效精華療程 ($3,800/ (7ml+0.6g) x 4瓶)
AMOREPACIFIC No. 1皇牌產品，天然成份取自濟州自家茶園的珍罕綠茶「雨前一」，每年只於早春穀雨前15天裡，早上10時前以人手採摘的第一片綠茶嫩葉，抗氧效能比維他命E高出2000%。使用1星期，肌膚明顯柔嫩透亮，掃走暗啞倦容；持續使用4星期，改善肌膚彈性、撫平細紋。
4 尊效再生珍萃精華療程($7,500/ 15ml x 3瓶)
只限每年秋季於濟州自家茶園中採摘1%頂級綠茶葉，為期30日的3段式療程：
第1 階段:(綠茶葉) 當中的綠茶乳酸有效排走毒素及肌膚廢物，淨化肌膚。
第2階段: (綠茶根莖) 減淡紋理。
第3階段: (綠茶花) 修復受損肌膚細胞，提升肌膚彈性。建議每年於入冬前的9月使用一次
|地點
|半島精品店與咖啡廳#
|日期
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10月4 - 6日 / 18 - 20日
(上午11時30分 - 下午1時)
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10月11 - 13日/ 25 - 27日
(下午5時 - 下午7時)
|預約費用
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HK$700元/2位 (需最少2人同行)
*完成活動後，每位參加者可獲贈煥采活膚面膜乙片(價值HK$220)及換領信乙封(價值HK$350)，於活動後當天在K11 MUSEA或海港城分店換領正價產品。
|報名連結
|https://bit.ly/3o6qjrd