【環保時裝】設計畢業生赴英深造創個人品牌　運用可持續衣料推廣升級改造

▲ HKDI時裝設計畢業生成創意環保新動力，推動可持續時裝潮流。

隨著社會各界倡議綠色生活，環保消費理念更趨盛行，時裝界近年亦積極追求可持續發展，以協助減低對環境的傷害。香港知專設計學院（HKDI）時裝設計高級文憑畢業生徐逸昇（Angus）及林偉強（Sonic），現已成為環保時裝設計師，透過與企業合作利用環保物料及生產方式，身體力行推動綠色時尚。

HKDI Fashion Archive時裝資料館早前舉辦《The Wellness Era》男裝展覽，Angus應邀運用具防皺、抗菌及具彈性的可持續衣料，創作多款時尚服飾。而他剛發表的服裝系列，亦採用了防風及防水物料，並利用天然物料作印染（eco-print）；配合可隨時更換的配件，例如衫袖及拉鏈，不但提升其耐穿度，用家亦可因應最新潮流趨勢作靈活配搭，充分展現可持續時裝的多塑性。

▲ 香港知專設計學院時裝設計高級文憑畢業生徐逸昇（Angus）與其剛發佈的部分新裝。（圖片︰VTC）

推廣綠色時尚理念

Angus曾與不同企業及機構合作，致力將綠色時尚理念推廣至社會各界。他現正協助某大型酒店集團設計環保員工制服，設計採用有機棉及銅銨纖維等可持續物料，而鈕扣則由椰子殼循環再造，讓新制服耐穿之餘，亦符合可持續發展的原則。在疫情期間，Angus曾邀請來自不同文化背景的婦女，協助縫製可重用布口罩及口罩袋，讓婦女能就業之餘，為社會提供環保防疫選擇，希望改變防疫用品用完即棄的慣常。

▲ 這件由Angus設計的新裝，配合可隨時更換的衫袖及拉鏈配件。（圖片︰VTC）

聯合國報告指出時裝產業造成的環境影響不容忽視，例如行業產生的污水及碳排放量分別佔全球總額百分之二十及百分之十。Angus指出，近年消費者選購服裝時，不但講求設計獨特性，亦關注環保，部分顧客會仔細查詢衣料的來源，又希望了解衣服的製作方法等；不少專業設計師因此更聚焦可持續時裝設計及製作，回應巿場及顧客需求。

▲ 模特兒演繹由10位本地年輕男裝設計師暨HKDI傑出校友，替《The Wellness Era》男裝展覽設計的可持續時裝。（圖片︰VTC）

赴英國深造了解升級改造

Angus在學時已經對環保設計萌生興趣，HKDI畢業後，Angus赴英國深造，期間接觸可持續時裝，他分享經歷時說：

當時跟隨一位從事升級改造（Upcycling）的時裝設計師工作，明白只要花花心思，便能夠將舊材料增值成時尚服裝。這個經歷促使我立志在環保時裝方面發展。

Angus回港後創立個人品牌，坐言起行投入可持續時裝的製作，推崇「慢時尚」，並以豐富多變的剪裁、具個性的設計及耐穿而稱譽業界。

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同樣推廣環保設計

另一位畢業生Sonic亦在HKDI就讀期間認識可持續時裝的理念，他近年獲品牌邀請參與多個項目，例如與國際運動品牌合作，運用過季服裝創作拼布畫等藝術作品作公開展覽，又舉辦環保藝術工作坊，向公眾推廣可持續發展的理念。他說：

可持續發展是全球不可逆轉的大趨勢，我希望參與其中，透過宣傳教育，提高社會大眾認識環保設計理念。

▲ HKDI時裝設計高級文憑畢業生林偉強（Sonic）（右）於《The Wellness Era》男裝展覽的設計。（圖片︰VTC）

HKDI時裝及形象設計學系高級講師劉綺珺（Joanne）表示，近年全球的消費者越來越關注環保，有商業研究公司的數據顯示，預計在2025年全球可持續時裝的市場價值將達98億美元，而到2030年更會達到150億美元。不少國際時裝企業也採取可持續發展作為生產策略，包括簽署《聯合國時尚憲章》承諾減少碳排放；與創科公司研究環保衣料；以及利用回收或環保物料製作服飾等，以減少天然資源的消耗，盡量減少污染。

HKDI設計課程倡可持續發展

為培育環保時裝生力軍，HKDI在設計課程中亦加入可持續發展元素。Joanne表示，以時裝設計高級文憑課程為例，在「紡織及布料設計體驗」單元中，同學整染布匹時，可嘗試利用一些常用的物品，如茶葉、洋蔥等製作天然染料，代替化學染料；亦可利用製作服裝時剩餘的碎布，改造成配飾，或根據碎布上的圖案，作拼貼設計，增添韻味，並達致『零浪費』（Zero Waste），讓時尚與環保並存。

▲ HKDI時裝及形象設計學系高級講師劉綺珺表示，近年不少國際時裝企業也採取可持續發展作為生產原則。（圖片︰VTC）

畢業展是HKDI同學實踐可持續設計知識及技巧的平台。Joanne說：

我們要求畢業展的作品須要兼顧美觀及獨特性，亦要符合環保原則。我們與業界緊密聯繫，透過安排學生到各研發可持續衣料的公司參觀，並與業界人士交流，提升環保設計觸角。另外，我們會定期邀請非牟利環保組織在校園開設工作坊及講座，深入講解可持續時裝的理念，以及如何減少時尚浪費，並讓同學親身體驗舊衣升級再造的過程，期望啟發他們利用所學促進社會可持續發展。

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以上文章獲VTC授權轉載

責任編輯︰王明芳