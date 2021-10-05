糖尿病患者應控制血糖水平　並及早接種新冠疫苗　減感染及重症風險

都市人缺乏運動且飲食欠均衡，「三高一肥」（指高血糖、高血脂、高血壓及肥胖）問題普遍，這些問題是「百病之源」，若管理不當可惡化成糖尿病，並引發中風、心臟病、腎衰竭等多項併發症。在新冠肺炎疫情下，糖尿病患者的處境更加危險，因為新冠病毒可破壞控制血糖的細胞，減弱胰島素分泌，令血糖水平難以控制，這亦增加感染新冠肺炎後死亡的風險。

港人多血糖隱患 或加重新冠病情



現時全港約有70萬名糖尿病患者，即每10名港人便有一名患有糖尿病。衞生署的《人口健康調查》結果顯示，在全港15至84歲組別中，近六成人患有「三高」至少一項，約五成屬超重或肥胖。

▲ 香港糖尿病專科中心主席及行政總裁、內分泌及糖尿科專科周振中醫生指出，糖尿病人「中招」後出現併發症的風險較高，因此他們的病情大多較嚴重，比一般人更容易入院、進入深切治療病房，甚至死亡。

根據衞生署衞生防護中心的資料，糖尿病患者染疫後可能會出現免疫力受損、炎症反應失調、凝血異常、血栓形成、身體組織或器官受損等併發症，且出現重症或死亡的風險比非糖尿病者高兩至三倍。肥胖人士面對的風險亦不遑多讓，他們染疫後入住深切治療部的風險較非肥胖病人高74%，死亡風險則高48%。

副作用罕見 及早「治未病之病」



市民對於長期病患應否接種新冠疫苗仍存疑慮，但周醫生認為新冠肺炎和三高一肥一樣是「未病之病」，最重要的是提前妥善管理，未病先防，加上糖尿病人本身就較容易出現併發症，為避免病毒與隱患雙重夾擊的最差情況，他們更應該及早打針，得到疫苗的保護，減低重症及死亡率。他補充指：「打了疫苗並非一定不會中招，但有一定的保護效用，例如流感疫苗，其實也只有約七、八成保護力。」

周醫生還表示，世界史上從未發生過如此短時間內有數十億人接種疫苗，在各地傳媒鋪天蓋地的報導下，市民關注新冠疫苗的副作用是可以理解的。不過，他強調打針後出現嚴重不良反應的機率極低，低至只有幾十萬甚至百萬分之一。他補充指：「糖尿病患者處於慢性發炎狀態，就算沒有接種疫苗，即使是很普通的事（例如感冒）也能引發突發事件，未有確實證據顯示副作用與疫苗直接相關。」

以貝爾面癱（Bell's Palsy）為例，根據衞生署藥物辦公室的異常事件報告數據，截至2021年8月31日，獲通報的懷疑貝爾面癱個案僅少數。即使不幸出現貝爾面癱，市民亦毋須過於擔心，周醫生指該症是免疫反應的一種，只要適時治療，一般在一至三個月內就可以痊癒。

▲ 周醫生表示，心肌炎、貝爾面癱等副作用並非新冠疫苗獨有，亦見於其他疫苗，考慮到它們屬罕見，接種新冠疫苗的得益比風險大。

糖尿病人接種新冠疫苗前後注意事項



問及糖尿病人和三高一肥人士打針前後要作何準備時，周醫生指若然他們病情穩定，三至六個月內沒有因為糖尿病或相關症狀而入過急症室或住院，就可以像普通人般接種。換言之，他們打針前不用特意停藥，毋須改變治療方案；打針後的不良反應和一般人無異，包括輕微發燒、頭痛、肌肉痛、針口痛等，只需要多喝水、多休息及必要時服用退燒藥便可。

為安全起見，周醫生建議未確診糖尿病但有超重問題的人士打針前進行身體檢查，然後聽從醫生指示安排接種。此外，他認為本港提供的兩種疫苗均適合糖尿病人接種，接種前應留意疫苗的保護力及安全性。而我們現正面臨Delta變種病毒的威脅，及早接種疫苗十分重要，特別是經常要進出醫院或診所的糖尿病人、需要到海外出差、接觸高危人士的市民。

▲ 周醫生預料隨着全人類陸續接種新冠疫苗，新冠肺炎將像流感般「常態化」，其傳染率雖然會上升，但毒性卻會大大降低，全球民眾將「與病毒共存」。

（復星醫藥支持）