【作育英才】3組學者奪教資會傑出教學獎　港大學者領學生整理香港藝術發展史

▲ 3組學者獲頒傑出教學獎。（黃悅晴攝）

大學教育資助委員會每年頒發「傑出教學獎」，表掦資助大學學者的教學表現及成就。今年獲獎的3組得獎者分別為港大藝術學系副教授官綺雲、科大機械及航空航天工程系助理教授Rhea Patricia Liem，及城大聯校心理健康推廣計劃團隊。教資會今日（28日）頒發獎項，設「一般教學人員」、「新晉教學人員」及「隊伍組別」3個組別，今年有19組學者獲提名，獲獎的每組分別可獲50萬元獎金，當中45萬元是供得獎者進行提升教與學質素的活動或計劃，餘下5萬元是對其過傑出教學表現及成就作出鼓勵。



▲ 港大藝術學系副教授官綺雲。（教資會提供）

▲ 科大機械及航空航天工程學系助理教授Rhea Patricia Liem。（教資會提供）

▲ 聯校心理健康推廣計劃團隊。（教資會提供）



於「一般教學人員組別」奪獎的港大藝術學系副教授官綺雲於港大任教約16年，目前主要教授亞洲藝術相關課題，她相信藝術有改變人的能量、魅力亦可吸引學生，而學生接觸藝術品時的好奇心、團隊合作、思考過程可培養他們的同理心，解讀藝術品的含意也是現今一項必不可少的技能：

世界上充斥着不同圖像，它們都是藝術的一種，學會如何解讀圖像的含意十分重要。學生學習藝術時，也會學習用具體的語言去解釋抽象的藝術。

以往每年巴塞爾藝術展(Art Basel)，官綺雲都會帶學生到場與藝術家「speed dating」，透過與藝術家交流了解世界各地的藝術發展。但活動去年因疫情取消，官綺雲改為讓學生做個人研究，內容五花八門，包括香港藝術市場的發展、移民來港的藝術家，他們最後將各項研究結合，製成一條有關香港藝術發展的時間線，有400個相關紀錄。官綺雲說，近年愈來愈多學生願意投身藝術行業，計劃培育學生了解藝術世界運作，每年舉行最少一次大型工作坊，就香港藝術史課題進行小組研究。

▲ 港大藝術學系副教授官綺雲。（曾耀輝攝）

「新晉教學人員組別」 得獎者為科大機械及航空航天工程學系助理教授Rhea Patricia Liem，她於2015年到科大任教。她說自己視學生為夥伴，投身教育行業，是有感教育可以改變人生。Liem於印尼長大，16歲時因身為家庭經濟支柱的父親病倒，令她以為不能再接受高等教育。幸得家人鼓勵，她最後成功考獲新加坡南洋理工大學的獎學金，修讀機械及生產工程學，畢業後到麻省理工學院讀碩士。Liem受熱愛科學的父親影響而攻讀工程學，修讀碩士期間首次接觸航空航天工程課程，自此迷上有關學科。

Liem說，學習改變了她的人生，她亦希望透過教育，改變他人的人生：

教育是對自己最好的投資，亦為我打開一道門，讓我有機會改變我的人生，現在我過着夢想中的生活。我希望可以透過教育，可以改變他人，鼓勵學生渡過難關。

Liem 計劃推出帶學分的體驗學習課程，包括讓學生開發低成本的STEM或科學體驗教材套，並從精選學生作品，推出教材套件及教科書，鼓勵其學生通過社區服務幫助年幼學童學習及認識STEM。

科大校長史維祝賀Liem獲獎，讚揚她為非常投入、有才華及創意的學者，對科大能擁有充滿熱情的老師，深感自豪。

▲ 科大機械及航空航天工程學系助理教授Rhea Patricia Liem。（曾耀輝攝）

獲得團體組別獎項的為由城大學者領導的聯校心理健康推廣計劃團隊，成員來自5間大學。團隊於2017至2020年間到多間大學舉行工作坊，帶領學生進行社區服務，並透過課堂推動正向教育，透過讓學生了解正向教育的理論，再通過學生主導的項目將正向教育植入大學及社區，提升大學生的心靈健康及幸福感。團隊的工作及服務惠及約4,000名學生、1,100名職員和專業人士及1,500名社區人士。團隊計劃繼續在8間資助大學推廣正向教育，包括舉行網上學生工作坊、開辦正向教育證書課程，並提供訓練手冊。

團隊的首席研究員為城大社會及行為科學系副教授郭黎玉晶，成員包括港大社會工作及社會行政學系黃富強、中大社會工作學系副教授陶兆銘、教大助理學生事務處處長梁美娟及浸大社會工作系副教授潘佳雁。今次為城大教學人員第5次獲獎，校長郭位表示，郭黎玉晶為城大教師的楷模，體現了大學對學生福祉及正向學習體驗的重視，恭賀她獲得該殊榮。

▲ 聯校心理健康推廣計劃團隊。（曾耀輝攝）

▲ 城大社會及行為科學系副教授郭黎玉晶。（曾耀輝攝）

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記者：黃悅晴