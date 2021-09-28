【全民造星IV】許廷鏗獨立歌手身份首出新歌　Alfred銘記花姐教誨：我也在成長

▲ 許廷鏗（Alfred）分享擔任《全民造星IV》導師的感受。

許廷鏗（Alfred）獲邀拍攝Now Studio首炮宣傳短片，與彭秀慧在平行時空中一起分享煲劇的樂趣。Alfred接受TOPick訪問，透露即推出新歌及個人大碟，又談到擔任《全民造星IV》導師的感受。

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與彭秀慧隔空合作

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Alfred表示很享受今次的拍攝，覺得是個分享會：「因為是分享看劇的習慣，將在家中小宅的一面公告於世。現時的我有兩份工作，有時想放鬆、離開一下時便多了看劇，今次去介紹我有看的劇，進行一個訪談。」

他更預告：「這邊有我，而那邊廂則有KP（彭秀慧），她會跟我在平行時空合作，也很期待大家的反應。之後我們會有更多的合作，大家要密切留意。」

原來Alfred較喜歡一些激烈一點的劇種：「如《I Hate Sushi》，最特別是會談及娛樂圈的事情，有些醜聞及如何處理。明星敗壞了後如何翻身，對我來說是很寫實，而且跟娛樂圈很相近的劇種，這較為放鬆。」

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▲ （梁樂欣 攝）

獨立身份出歌

現在轉為獨立歌手後的Alfred透露：「即將推出自立門戶後的首隻大碟，仍然會做唱片，亦會是隻實體唱片。下星期會推出今年的第一主打，其實也是因應我之前做的《AH佛真·惜玩》去做，延伸有一些感受然後變成歌曲，我的新歌叫《佛系人生》，希望大家也會留意。」

而他透露錄音已差不多完成：「共有8首歌，視乎大家的消化程度和反應，再決定推出（大碟的）時間。」

Alfred分享大碟主題稱：「跟往年的大碟一樣，其實是我人生經歷的路段，很多時都是關於選擇。有首歌名為《沒有人可以為你的幸福負責》，今年經過了這麼多的事情，找到一些新心態時的感受，希望可做到自我療癒的歌曲，那首歌也能代表大家的心聲、心跡。」

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銘記花姐話語

身為《全民造星IV》的導師，Alfred感慨指：「當中有些感受，我也想不到會有這麼多衝擊，面對的是學員活生生的夢想，所以不能夠輕放，且需要非常重視。坦白說，去到Foul人的環節我也忍不住。」

他爆料謂：「花姐說過一句話：『這不止是學員的比賽，也是導師的真人騷。』可能對於我們來說，中間的情緒起伏、悸動，對我來說也是一種成長。多謝花姐和金生邀請我做這事！」

▲ （梁樂欣 攝）

至於參賽者趙展彤曾與Alfred一同在TVB節目《超級巨聲》比賽，他說：「找回當年一起玩比賽的伙伴，當然有很多感受，未能在這麼短時間內盡錄。」

他回想當年：「坦白說，以前覺得音樂不應以唱歌比賽這模式去評定，不應以分數去計算。但原來當大家在這麼短時間內聚在一起，做這麼多競爭性的事情，是可以推動到學員甚至是我對表演模式有一種新的體會。」

記者：梁樂欣