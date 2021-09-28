【5000元消費券】屈臣氏推消費5重賞　憑AlipayHK及八達通付款最高享565元回贈

▲ 屈臣氏推消費購物5重賞，憑AlipayHK及八達通付款最高賺565元。（資料圖片）

政府將於10月1日向首批申請市民派發第二期電子消費券，屈臣氏今日（28日）宣布於線下及線上(O+O)同步推出消費券購物5重賞，由9月30日起至11月30日期間，顧客可以憑AlipayHK及八達通卡於屈臣氏消費，賺取565元獎賞，詳情可瀏覽屈臣氏網站：

於屈臣氏門市買滿188元即減15元或買滿368元即減45元

於屈臣氏網店買滿500元輸入優惠碼AlipayHK[AL5]或八達通[OC5]即享9折優惠

享盡多款精選保健、美容、嬰兒及個人護理產品高達185元獨家獎賞

新易賞錢App會員用AlipayHK或八達通卡於屈臣氏消費，即送5元屈臣氏電子優惠券

連結八達通卡到易賞錢App，用八達通卡於屈臣氏消費滿150元，即送15元屈臣氏門市優惠券

點擊下圖即看詳細的消費優惠：

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記者：陳麗娜