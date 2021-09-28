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【5000元消費券】屈臣氏推消費5重賞　憑AlipayHK及八達通付款最高享565元回贈

社會 18:04 2021/09/28

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

屈臣氏推消費購物5重賞，憑AlipayHK及八達通付款最高賺565元。（資料圖片）

政府將於10月1日向首批申請市民派發第二期電子消費券，屈臣氏今日（28日）宣布於線下及線上(O+O)同步推出消費券購物5重賞，由9月30日起至11月30日期間，顧客可以憑AlipayHK及八達通卡於屈臣氏消費，賺取565元獎賞，詳情可瀏覽屈臣氏網站

  • 於屈臣氏門市買滿188元即減15元或買滿368元即減45元
  • 於屈臣氏網店買滿500元輸入優惠碼AlipayHK[AL5]或八達通[OC5]即享9折優惠
  • 享盡多款精選保健、美容、嬰兒及個人護理產品高達185元獨家獎賞
  • 新易賞錢App會員用AlipayHK或八達通卡於屈臣氏消費，即送5元屈臣氏電子優惠券
  • 連結八達通卡到易賞錢App，用八達通卡於屈臣氏消費滿150元，即送15元屈臣氏門市優惠券

點擊下圖即看詳細的消費優惠：

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更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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