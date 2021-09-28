【危機航線】劉德華新戲再演父親角色　華仔豪華客機智鬥劫機犯

▲ 劉德華新戲開鏡。

由彭順執導，劉德華、張子楓、屈楚蕭主演電影《危機航線》在青島宣佈開鏡，同時發佈一款有聲概念海報。本片是劉德華、張子楓兩位演員的首次合作出演「父女檔」，劉德華繼《失孤》、《我的特工爺爺》之後再演父親角色。

電影主要講述世界上最大的三層豪華客機A380首次航行遭遇劫機，一位國際安保專家與女兒聯手在萬米高空對抗劫匪的故事。本片是劉德華與張子楓首次出演父女檔，也是國產片首次全景式展現有「空中五星級酒店」之稱的A380客機內貌。

近年在《唐人街探案》、《我的姐姐》、《盛夏未來》等電影中表現耀眼的張子楓，此次將挑戰扮演視障人士，與劉德華共同演繹一對默契十足又矛盾重重的父女。

影片還集結了眾多實力演員，如屈楚蕭將飾演劫匪首領，劉濤將特別演出男主的妻子，另外還有郭曉東、蔣夢婕，王龍正、周興哲、張垚、張揚等。

導演彭順此前曾執導《逃出生天》等片，另有應急救援大片《驚天救援》待映中，動作、犯罪、災難類型一直是彭順的擅長領域，此次執導《危機航線》再挑戰突破。

同場加映：Lokman+AK