【隱形殺手】65歲以上人口半數患有高血壓　心臟科醫生：五成中風個案由高血壓引致

▲ 高血壓在本港有年輕化的迹象，50 歲以下的患者近年趨於普遍。（iStock）

高血壓是指血壓持續處於高水平的一種慢性疾病，是香港非常普遍的健康問題。據衞生署進行的2014/15年度人口健康調查顯示，65歲以上人士有高達一半患有血壓高。仁安醫院心臟科專科醫生張誠謙指：

近六成的心臟問題由高血壓引起，同時亦有五成的中風情況是由高血壓引致。

血壓的控制相當重要，如何為之控制好、控制不好呢？張誠謙醫生解釋，根據最新的定義，以一般成年人來說，上壓（收縮壓）高過130，下壓（舒張壓）高過85，便會稱為有血壓高的情況。「當然在某些情況下的要求會更為嚴謹，如患有糖尿病、慢性腎病的人士，會希望上壓控制在130以下，下壓控制在80以下。而對於長者，數值就可以稍為寬鬆，上壓在140以下，下壓在90以下。」

▲ 仁安醫院心臟科專科醫生張誠謙

人體的血壓數值會因緊張、運動而有變化，所以醫生不會只以單次的數值為準。「一般都會度幾次，因為病人來到心情都會有點緊張，會令血壓上升。要在不同日子、不同時段，心情放鬆的情況下去量度才準確。」

生活習慣是關鍵

針對血壓高的治療方案，張醫生指病人本身的自律性非常重要。「因為生活上要控制好自己的生活習慣，如控制體重、做運動、飲食上三低一高、有足夠休息，如有吸煙習慣就要戒煙等。」他強調：「無論病人吃藥與否，這些生活習慣都必須遵從。若改變了生活和飲食習慣，高血壓情況仍持續，就需要同時進食藥物去改善。」

▲ 高血壓病人除準時服藥外，維持規律的運動習慣同樣重要。（iStock）

縱然不少血壓高的成因是源於不良的生活習慣，如吸煙、飲酒過量、睡眠不足、飲食不健康等，但同時亦有一種成因為「繼發性高血壓」。「可能是心臟、腎的問題或內分泌失調等，因為病變而引致血壓升高。所以診治時也要考慮是否有這些情況，如果找出病因並成功根治，就能順利幫助患者改善血壓高的問題。」

本港不少患有高血壓的人士因而需要長期服食藥物，以維持一個較低及穩定的血壓。但原來並非所有高血壓患者，都能通過藥物來降低血壓。

醫學上我們會稱為「頑固性高血壓」，簡單而言，就是當患者服用3種或以上的血壓藥，仍然未能將血壓控制在以上的合理水平。同時其中必然已包括有去水成分的藥物、而且已是病人可以承受的最高劑量。

▲ 長期服食多種藥物對於不少高血壓病人來說相當困擾，因而不少人會表現抗拒或刻意不吃，影響治療效果。（iStock）

頑固性高血壓顧名思義，代表病人的高血壓情況相當頑固，以致藥物亦難以有效降緩。

頑固性高血壓在兩種情況下較常見，一是病人一開始食1至2種藥時控制得不錯，後來因為生活上的變化，如體重上升、壓力驟增等，而令病情變得嚴重，需要加至3至4種藥；又或是病人一來到檢查上壓就已經有200，很明顯知道1至2種藥是降不下來，而很早就要去食3至4種藥才能有效。

按醫囑吃藥方見效

說到吃藥，張醫生指病人是否有良好的吃藥習慣也是關鍵。「病人有沒有乖乖吃藥，是不是按時吃藥、或有沒有吃足，也很重要。因為當我們開了3至4種藥，但原來病人時吃時沒吃，或只吃一、兩種，然後血壓沒有控制好，醫生又沒有仔細問診，便會誤以為藥效不夠，繼而再加藥。所以作為病人應按時按量食藥，醫生也要仔細問清楚食藥情況，才能有最適合的治療效果。」

▲ 血壓高會影響心臟、腦和腎的健康，增加中風、冠心病、心臟衰竭和腎衰竭等疾病風險。（iStock）

曾有任職傳媒行業、工作忙碌而且壓力大的頑固性高血壓病人，長期被高血壓問題困擾，需要進食2至3種藥。他改服用混合藥將藥量減到1至2種，即一隻藥可包含幾種藥效，再改善生活習慣，勤做運動減輕體重，同時注意休息和壓力。大約1至2年後，血壓情況大為改善。這其實也反映了減少藥種相當重要，一來藥物難免有副作用，二來病人長期要服食多種藥物也會影響心情，間接會抗拒食藥。

記者：王嵐