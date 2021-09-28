【提防假冒】iPhone 13翻版包裝封條只需5蚊　仿製包裝盒封條效果媲美原裝

iPhone 13現已開售，一眾「蘋果迷」又有換新機機會，然而在Apple官方商店購買固然安全，但到其他手機店入手的話，則要小心。因為現時的iPhone 13系列包裝封條已被「破解」，售價更低至港幣5元，各位要小心「中伏」。

今年蘋果決定將iPhone 13系列的包裝盒不再有透明膠膜包裹著，是以包裝封條包裝，更聲稱此改變可以減少60噸塑料使用，貫徹環保理念。近日網上有影片流傳，有人成功「破解」iPhone 13系列的新包裝，效果更媲美原裝手機。

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據《網易》報導，這種封條包裝貼紙的使用十分方便，影片中有人示範如何貼上iPhone 13 系列的包裝封條，他的手勢更相當純熟，他先在包裝盒上兩端的內側先貼好封條的一端，蓋好蓋子後再把封條的另一端貼在包裝盒底部，整個過程不用一分鍾就可以偽裝成未拆封的新機，而這些封條在內地華強北的造價只是為1元人民幣有找。



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部分網購平台已有相關封條可買，iPhone 13 Pro的封條只需要4.5元人民幣（即港幣5.4元），iPhone 13 Pro Max為4元人民幣（即港幣4.8元），如果是一次過大量購入更會有優惠價，例如買100套iPhone 13 Pro Max封條價錢為360元人民幣（即港幣434元）。

有知情人士更透露，這些封條在內地華強北的造價不用1元，比以前的塑料膜成本更低且更方便。這些翻版出現在市面，不法商人就可以用更低的成本去仿製iPhone 13 系列的包裝盒。消費者們要小心不要買到假手機，偷龍轉鳳也懵然不知，到官方商店購買就最為安全！

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責任編輯：羅嘉欣