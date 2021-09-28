【封區檢測】返港22歲男完成14天檢疫後疑復陽　所住北角港運城2座7時起圍封

▲ 港運城第二座封區檢測。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情似有放緩，不過今日有13宗輸入確診個案，詳情即看：【下一頁】；衞生防護中心晚上公布，一名曾於4月在印度確診、由塞爾維亞返港的22歲男病人，在完成14日酒店檢疫後，返回北角港運城2座居住1日後再驗出對新冠病毒呈陽性，中心認為患者疑復陽，惟審慎起見，其住所今晚7時起被圍封強檢。

此外，該病人亦於觀塘海濱道77號海濱匯2座18樓工作，最後上班日期為9月27日。病人的工作處所及他在潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。

▲ 政府就北角指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告。（新聞處提供）

中心表示，該名22歲男病人自今年4月中旬離港，本月12日由塞爾維亞乘搭航班QR818回港，抵港時在機場檢測結果呈陰性，他於指定檢疫酒店強制檢疫期間進行的4次檢測，結果亦呈陰性。

完成14日酒店檢疫後，該名患者於9月26日返回北角港運城2座居所接受自我監察，並在翌日於觀塘牛頭角道體育館的社區檢測中心採集的檢測樣本結果呈初步陽性，Ct值大於30，即病量低，沒有病徵。

根據病人提供的資料，他今年4月曾於印度確診，並在6月15日及7月15日於印度接種兩劑Covishield疫苗。檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與外地確診懷疑復陽個案吻合。

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政府宣布晚上7時起限制在北角指明「受限區域」（即北角丹拿道55號港運城二座（不包括港運城二座地下及L2至L4樓層），「受限區域」內人士須留在其處所並接受強制檢測，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，目標是在明日（29日）上午約7時完成此行動。

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記者：余思嵐、鄧凱文