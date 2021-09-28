【封區檢測】返港22歲男完成14天檢疫後疑復陽　所住北角港運城2座7時起封區

▲ 北角港運城封區檢測。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情似有放緩，不過今日有13宗輸入確診個案，詳情即看：【下一頁】；衞生防護中心晚上公布，一名曾於4月在印度確診、由塞爾維亞返港的22歲男病人，在完成14日酒店檢疫後，返回北角港運城2座居住1日後再驗出對新冠病毒呈陽性，中心認為患者疑復陽，惟審慎起見，其住所今晚7時起被圍封強檢。

▲ 政府就北角指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告。（新聞處提供）

中心表示，該名22歲男病人自今年4月中旬離港，本月12日由塞爾維亞乘搭航班QR818回港，抵港時在機場檢測結果呈陰性，他於指定檢疫酒店強制檢疫期間進行的4次檢測，結果亦呈陰性。

完成14日酒店檢疫後，該名患者於9月26日返回北角港運城2座居所接受自我監察，並在翌日於觀塘牛頭角道體育館的社區檢測中心採集的檢測樣本結果呈初步陽性，Ct值大於30，即病量低，沒有病徵。

根據病人提供的資料，他今年4月曾於印度確診，並在6月15日及7月15日於印度接種兩劑Covishield疫苗。檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與外地確診懷疑復陽個案吻合。

政府宣布晚上7時起限制在北角指明「受限區域」（即北角丹拿道55號港運城二座（不包括港運城二座地下及L2至L4樓層），須留在其處所並接受強制檢測。

受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，目標是在明日（29日）上午約7時完成此行動。



政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨２時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。

在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

「受限區域」內的人士本月26日至28日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

此外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於本月26日至28日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在本月30日或之前接受強制檢測。已接種疫苗的人士仍須接受檢測。

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記者：余思嵐、鄧凱文