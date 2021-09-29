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【超市大搜查】《LDK》實測16款洗潔精　清潔力+除菌力+不傷手度大比拼【附詳細名單】

食用安全 12:49 2021/09/29

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

16款洗潔精清潔力+除菌力+不傷手度大比拼。

家家必備洗潔精，到底哪一款洗潔精清潔力足夠又可除菌、不傷手？日本雜誌《LDK》仔細評測了16款洗潔精的清潔力、除菌力、不傷手度及泡沫持久度，當中包括多個知名品牌，如獅王、花王、大創等。發現原來標榜除菌的洗潔精除菌力不一定夠強、標榜溫和的洗潔精亦可傷手，馬上看看評測結果！

《LDK》仔細評測了16款洗潔精的清潔力、除菌力、不傷手度及泡沫持久度，品牌包括：獅王、花王、大創、P&G。評測方法及準則如下：

清潔力：將紅色特殊油脂塗在透明板上，然後測重量。使用規定份量的洗潔清，用專用機器清洗。自然晾乾後，再測重量，計算出清潔力比率。

除菌力：測試可消除多少「金黃葡萄球菌」及「大腸杆菌」。將洗潔精加入培養了「金黃葡萄球菌」的培養皿，如具高殺菌力，可將「金黃葡萄球菌」徹底清除。至於測試「大腸杆菌」，則將浸過洗潔精的紙，放在培養皿中。如殺菌力高，紙周圍的細菌會消失；殺菌力低，細菌則不會消失。

不傷手度：用類似手部皮膚蛋白質的蛋清，與洗潔精混合，放過夜，然後檢查變性程度。另檢查洗潔精成分及流動性，以了解洗潔精屬於「弱鹼性」、「中性」或是「弱酸性」。

泡沫持久度：海綿沾取規定份量的洗潔精，揉出柔軟泡沫，然後加1克油，再次揉搓，觀察泡沫是否減少。一直重複加油，直至不再起泡。

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評測結果：

第16位至第10位

評測結果處於下位圈的洗潔精，大多屬於4個範疇均表現一般的產品，當中有除菌力較差的洗潔精，亦有較為傷手的洗潔精。部份產品於本港有售。

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第8位至第1位

至於評分較好的洗潔精，一般屬於有1、2個範疇表現尤其突出，例如清潔力強勁、除菌力強勁或可呵護雙手。至於16款中，《LDK》最推薦的洗潔精為「日本獅王媽媽濃縮洗潔精」。因其可徹底去除污垢和細菌，泡沫持久度不錯，價格較便宜，對皮膚也較溫和。不過《LDK》重申，每個人對洗潔精的需求不一，故排名第2或更低的洗潔精，依然可納入大家的購買清單。

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責任編輯：羅嘉欣

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