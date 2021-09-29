【五味雜陳】與陳蕾+黃偉勳+BOUND界限街坊合作　《歎息橋》配樂人Mike Orange談人生五味

▲ 麥啟聰（Mike Orange）跟陳蕾、黃偉勳以及文青酒館BOUND界限街坊合作推廣初創品牌「五味雜陳」。（梁樂欣 攝）

初創品牌「五味雜陳」與不同界別的音樂創作人麥啟聰（Mike Orange）、陳蕾、黃偉勳以及文青酒館BOUND界限街坊合作，日前舉行期間限定音樂展覽及調酒Pop-up Event，鼓勵大家透過音樂和美酒細嚐人生五味。

Mike Orange接受TOPick專訪，分享人生中的五味體驗。

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與音樂人推廣「五味雜陳」

Mike Orange指這個Project主要是跟「五味雜陳」一起去想的，「希望酒和音樂可以有一個合作，策展這事時不想硬來，會去想酒和音樂之間的關係是甚麼。 」

Mike Orange這次跟各界音樂人合作舉行「五味雜陳x 混音帶」音樂展覽，透過懷舊的卡式錄音帶，重拾從前四處捕捉喜歡的歌曲，以音樂紀錄當下感受，再珍而重之慢慢細味的情懷。

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將為陳蕾即將舉行的音樂會擔任音樂總監的他說：「近年跟陳蕾有很多緊密的合作，其想法很新奇，筆下的題材和歌曲都很有趣。」

他提及另一位拍檔阿勳，「他是在電視節目《擊戰》內認識的，並為比賽的導師。一般鼓手會被放到最後，這次則將他放到最前。鼓手以外，他是一位會聽很多歌的DJ，他聽很多歌且音樂類型很廣。」

他又談到BOUND界限街坊 :「很Chill的酒吧，它播的歌曲很正，選歌是有一手的。」

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人生五味

「五味雜陳」分別為甜、酸、苦、辣、咸，他認為：「最甜的事就是過了苦以後。五味一直會在人生中重覆出現，而不會單獨存在，我不相信人生會有純粹的甜和苦，一定會有比較。」

對Mike Orange而言，一次紐約體驗令他於短時間內嚐盡人生的各種味道。

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他於2019年12月獲得了亞洲文化協會的Funding去紐約，「半年的體驗， 第一次去紐約，到達後的首個月對我來說真的是五味雜陳。 有很多辣，也有很多American Dream，即置身其中的甜，在當地遇上的種族歧視，則為苦。」

他續指：「在香港活了那麼多年，從來不會覺得生命受到威脅，反而在紐約令我改變了很多。我想這大慨就是辣和苦，原來每天外出後回來也是一種恩賜來的。」

受疫情影響，Mike Orange最終有了四個月的難忘紐約體驗，「整個體驗有甜、有辣、有苦，令我對人生有新的看法。」

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踏上音樂路

樂隊觸執毛出身的Mike Orange自言入行逾10年，「那時開始有多些公開的演出，且跟不同的歌手合作，如盧凱彤等，漸漸開始有發展，從結他手到參與編曲等工作。現時的主要工作為編曲及監製，涉躡更多不同範疇，如劇團、舞團。」

他感慨指：「我覺得樂隊有其參與的年齡，精神狀態及想法等。樂隊是較年青、叛逆，很有能量的，自問經過11年後，人會有成長，未來想追求的事物跟以前有所不同。」

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場地：鴛鴦百貨

記者：梁樂欣