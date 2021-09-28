【強制檢測】染變種病毒2少女離港前居所須強檢　涉元朗同益大廈、幸福花園20座

▲ 染變種病毒2少女離港前居所須強檢，涉元朗同益大廈、幸福花園20座（資料圖片）

衞生防護中心今（28日）表示，正調查兩宗初步確診輸入個案，包括居於元朗裕景坊8號同益大廈的23歲女，及居於元朗潭尾幸福花園20座的24歲女，2人均於9月12日離港前往約旦及於昨日抵港，同日於機場驗出初步確診並帶有L452R變異病毒株，由於2人潛伏期曾居港，故2人住所均須納強檢名單。

中心指，2人於9月11日在香港進行檢測，結果呈陰性，一直沒有出現病徵，23歲女病人於7月5日及7月27日於香港接種兩劑復必泰，而24歲女病人於7月7日及7月29日於香港接種兩劑復必泰。

個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，她們於潛伏期在港曾居住和到訪的地點會納入強制檢測公告。

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責任編輯：鄧凱文