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【冷藏肉】將軍澳彩明商場肉檔涉冰鮮肉充當新鮮肉　食環署向店持牌人提出檢控

社會 19:54 2021/09/28

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食環署今日（28日）採取突擊行動，在將軍澳彩明商場打擊懷疑以冷藏肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店。（海關提供）

食環署今日（28日）採取突擊行動，在將軍澳彩明商場打擊懷疑以冷藏肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店。

食環署人員在一間持牌新鮮糧食店檢獲約184公斤懷疑冷藏牛肉，已即時封存作進一步調查，並抽取兩個牛肉樣本作防腐劑檢測，如有足夠證據，署方將會提出檢控。行動中，食環署亦就該處所及其使用的設備的清潔狀況涉嫌違反《食物業規例》向該新鮮糧食店持牌人提出檢控，並就違反相關持牌條件向其發出口頭警告。

食環署發言人說：「任何人士未獲批簽而售賣冰鮮肉或冷藏肉屬違法，一經定罪，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。本署會繼續密切監察零售層面出售的新鮮肉類及採取嚴厲執法行動，以保障食物安全及公眾健康。此外，如發現新鮮糧食店將冰鮮肉或冷藏肉當作新鮮肉出售而違反持牌條件，本署會考慮取消其牌照。」

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責任編輯：曾卓鋒

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