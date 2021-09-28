【環保回收】回收便利點有員工涉嫌疏忽處理回收物　營運團體已即時辭退涉事員工

▲ 環保署今日（28日）表示，近日接獲公眾投訴，指一間由該署委托非牟利團體營運的回收便利點有員工涉嫌疏忽處理回收物。(經濟日報資料圖片)

環保署今日（28日）表示，近日接獲公眾投訴，指一間由該署委托非牟利團體營運的回收便利點有員工涉嫌疏忽處理回收物。署方高度重視事件，已隨即調查及嚴肅跟進。



環保署指，署方接獲的投訴主要涉及某回收便利點有員工把回收物不當棄置。經署方調查後，確定有關營辦團體有員工曾在八月中一次事件中未有根據營運合約妥善處理部分回收物。環保署已根據營運合約暫停發放該回收便利點8月份的服務月費，並將會按合約扣減月費，以作懲處。有關營運團體亦已經即時辭退涉事員工，並對相關員工作出停薪處分。



環保署發言人表示，署方對事件感到遺憾，並已向所有社區回收網絡營運團體重申，必須確保所有回收物得到妥善處理。針對這次事件成因，部分由於回收便利點的工場缺乏足夠空間及能力應付公眾在短時間內交來的大量回收物，署方已建議所有營運團體為接收大量回收物實施預約制度，有助回收便利點與市民能適時妥善處理相關回收物。



回收便利點在日常運作中，有時會有實際需要棄置部分不適合下游循環再造的所收物料，例如所收回收物被污染、物料本身不能妥善回收等。除了要求所有營運團體對市民大眾加強宣傳正確的源頭分類及乾淨回收外，環保署已經要求所有回收便利點建立完整的廢物棄置紀錄，供包括環保署的管理人員查閱，以持續檢視整體回收運作的表現。



目前環保署的社區回收網絡「綠在區區」共有100多個回收點，由非牟利組織營運。自2015年開展首個項目以來，是次為首次發現營運團體有此類不當處理回收物。



環保署設有嚴謹的管理機制，如發現營運團體有違規、失責行為或沒有按照合約條文提供服務，署方會按合約採取行動，包括發出警告、暫停發放或扣減服務月費等。營運團體的服務表現紀錄亦可能會影響其日後競投環保署的外判服務合約。環保署會繼續緊密監察社區回收網絡的營運團體及其運作，以確保所收集的回收物均會交由下游回收商妥善處理，轉廢為材。

責任編輯：洪芷晴