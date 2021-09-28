【強制檢疫】40歲漢擅離居所違檢疫令　被判罰款1.5萬元

▲ 40歲漢涉擅離居所違檢疫令，被判罰款萬五元。（資料圖片）

一名40歲男子涉違反強制檢疫令，今日（28日）於東區裁判法院被判罰款15,000元。

該名男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於2020年10月8日離開檢疫地點，他被控違反檢疫令。

衞生署表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。截至今日，共有188人因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。

署方提醒，違反強制檢疫令屬刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。

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責任編輯：余思嵐