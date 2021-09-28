選委會欠潮州同鄉社團席位？　林鄭月娥︰你們有方法爭取進入政治體制

▲ 行政長官林鄭月娥（中）出席香港潮屬社團總會舉行「香港潮屬各界慶祝中華人民共和國成立72周年酒會」。 （陳靜儀攝）

新選舉制度下，選委會加入「同鄉社團」界別分組，但潮屬社團總會卻並非指明團體，一度引來不少潮州人不滿。特首林鄭月娥今日在一個活動中重提事件，笑言︰「潮屬社團人才濟濟，你們有方法爭取進入政治體制。」

林鄭月娥剛完成訪問內地3個城市返港，今日聯同多名司局長、立法會議員等，傍晚在金鐘一間酒店出席「香港潮屬各界慶祝中國成立72周年國慶大會」。她在致辭時透露，訪問期間曾與內地官員特別談及，今次選委會新增了兩個界別分組，分別是「內地港人」及「同鄉社團」。

林鄭談及後者時主動表示︰「雖然我知潮屬社團，曾經就這個問題（不屬「同鄉社團」指明團體），有些意見。」有關言論惹來部分嘉賓笑起來後，她續笑稱︰「不過不要緊，潮屬社團人才濟濟，你們有方法爭取進入政治體制。」

在新組成的1500人選委會中，潮屬社團總會的會董在多個界別佔有席位，例如林建岳、胡定旭、高永文、林大輝等，循港區人大政協界別成為當然選委；商界（第二）有莊學山；紡織及製衣界有陳愛菁；工業（第二）有吳宏斌。

她又指，香港明年將慶祝回歸25周年，呼籲「同鄉社團」可以「返鄉下」，將家鄉的文化、藝術、飲食等，在香港多舉辦既具家鄉特色，同時可承傳中華文化的活動，讓香港市民享受。

林鄭同時形容，今次行程涵蓋內地西部3個主要城市，指港人未來若考慮經商、投資等，西部城市是不錯選擇。她續指，各個省市首長均歡迎香港更好融入各省區發展，亦願意為本港年輕人搭橋鋪路，到該省市創業和創業，形容這對香港青年發展是大好消息。

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