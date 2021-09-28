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【食物安全】有南非入口生蠔涉6宗食物中毒　食安中心指示業界停售

社會 20:58 2021/09/28

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食安中心指示業界停售來自南非生蠔，涉與6宗食物中毒有關。（資料圖片）

​食物安全中心今日（28日）指示業界暫停進口及在港出售南非Zwembesi Farm (PTY) LTD出產的生蠔，指有顧客在食肆進食以上生蠔後出現食物中毒。

中心表示，接獲衞生防護中心通報6宗食物中毒個案，涉及個案人士曾分別於旺角及尖沙咀各一間食肆進食生蠔；已派員到涉事食肆調查，發現該兩間食肆均曾出售採集自南非Zwembesi Farm (PTY) LTD的生蠔。為審慎起見，即時指示業界暫停進口及在港出售所有在南非Zwembesi Farm (PTY) LTD出產的生蠔，並已要求各進口商及有關食肆即時停止供應及出售涉事生蠔，並正追查有關產品的分銷情況，業界亦應停止使用或出售有關產品。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

中心又指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔。

中心稱，亦會通知南非當局，亦會知會本地業界，及繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍在繼續。

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責任編輯：余思嵐

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