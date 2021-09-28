【本地創科】「創新科技嘉年華2021」將於10月23日舉行 港科院設多場免費網上講座【附詳情】
社會 20:35 2021/09/28
由創新科技署主辦的「創新科技嘉年華2021」將於10月23至31日舉行，為市民提供展覽、多場免費網上講座、工作坊及互動遊戲。港科院將於期間提供四場有趣講座，講者包括香港科學院創院院士袁國勇授、院士葉嘉安、香港青年科學院創院院士戴沛權及香港科技大學理學院李贊恒。
袁國勇教授將從「疫情控制」及「臨床管理」方面入手，回顧2003年至2020年間各事件之排序；葉嘉安教授會闡述如何利用大數據作城市規劃，嘗試 更妥善地運用土地資源；戴沛權教授將介紹數據科學與超級電腦如何成就地球 可持續發展；李贊恒教授將探討納米技術的應用，如製作隱形斗篷。
講座設有問答環節，有興趣參與講座之人士，可於「創新科技嘉年華 2021」網站登記。
講座詳情：
|日期及時間
|題目
|講者
|10月23日下午3時至4時
|科技救地球
|戴沛權
|10月24日上午10時至11時
|從隱形斗篷到超透鏡
|李贊恒
|10月25日上午10時至11時
|從 SARS 到 COVID-19
|袁國勇
|10月24日上午11時至12時
|大數據與城市規劃
|葉嘉安
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責任編輯：曾卓鋒