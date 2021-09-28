【本地創科】「創新科技嘉年華2021」將於10月23日舉行　港科院設多場免費網上講座【附詳情】

▲ 創新科技署主辦的「創新科技嘉年華 2021」將於10月23至31日舉行。（創新科技嘉年華網站）

由創新科技署主辦的「創新科技嘉年華2021」將於10月23至31日舉行，為市民提供展覽、多場免費網上講座、工作坊及互動遊戲。港科院將於期間提供四場有趣講座，講者包括香港科學院創院院士袁國勇授、院士葉嘉安、香港青年科學院創院院士戴沛權及香港科技大學理學院李贊恒。

袁國勇教授將從「疫情控制」及「臨床管理」方面入手，回顧2003年至2020年間各事件之排序；葉嘉安教授會闡述如何利用大數據作城市規劃，嘗試 更妥善地運用土地資源；戴沛權教授將介紹數據科學與超級電腦如何成就地球 可持續發展；李贊恒教授將探討納米技術的應用，如製作隱形斗篷。

講座設有問答環節，有興趣參與講座之人士，可於「創新科技嘉年華 2021」網站登記。

講座詳情：

日期及時間 題目 講者 10月23日下午3時至4時 科技救地球 戴沛權 10月24日上午10時至11時 從隱形斗篷到超透鏡 李贊恒 10月25日上午10時至11時 從 SARS 到 COVID-19 袁國勇 10月24日上午11時至12時 大數據與城市規劃 葉嘉安

同場加映，【TOPick診症室】3大高危因素可致角膜穿孔 嚴重個案須角膜移植：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒