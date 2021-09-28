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【司法覆核】教育局歡迎法庭裁決　另指收到269宗教師專業失德投訴近4成不成立

社會 20:59 2021/09/28

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教育局歡迎法庭裁決。（資料圖片）

前特首梁振英成立的803基金有限公司早前提出司法覆核，質疑教育局拒披露被投訴專業失德的教師資料的決定，高等法院今（28日）頒下判詞，裁定803一方敗訴。教育局歡迎法庭裁決，重申局方一向嚴肅和嚴謹地處理教師涉嫌專業失德的個案，以保障學生的福祉，以及維持公眾對香港教育和教師專業的信心。

【司法覆核】教局拒披露失德教師資料　803基金覆核敗訴。詳情即看：【下一頁】

教育局指，公開有關教師和學校的名單，對有關教師的教學、學校的運作，以致學生的學習都有負面影響，難以讓教師和學校進行改善修補的工作。事實上，部分教師或已被辭退或離職，公開學校名稱並不能反映學校的最新情況，反而可能會對有關學校及其師生造成不必要的困擾。

局方表示，理解社會大眾對教師專業操守的關注和期望，希望知悉有關失德教師的資料。教育局會在合法及可行的情況下盡量提高有關教師涉嫌專業失德個案的透明度，另會繼續嚴肅處理教師違反專業操守的個案，從專業的教師團隊中揪出少數違法、違規、違德的教師，決不姑息任何傷害學生福祉、影響社會大眾對香港教育信心的害群之馬。

此外，教育局亦提到，自2019年6月中至2020年12月底，局方共接獲269宗有關社會動亂的教師專業失德投訴。至本年8月31日，除了涉及司法程序等特殊情況，教育局已完成所有個案，其中102宗不成立。在成立的個案當中，我們已按《教育條例》取消3名教師的註冊資格，向49名教師發出譴責及52名教師發出書面警告，這些教師如再次作出失德行為，局方會考慮取消其教師註冊。

局方亦分別向38名教師發出書面勸喻，以及向36名教師作出口頭提示，提醒他們不應作出有損教師專業形象的行為和應尊重社會接受的行為準則。至於涉及司法程序的8宗個案，待有關程序完結，局方會檢視其教師註冊，採取適當的跟進行動。

教育局接獲投訴數字及處理事件相關數字：

接獲有關社會動亂教師專業失德投訴：269宗

投訴不成立：102宗

取消教師註冊資格：3名

發出譴責：49名

書面警告：52名

仍在司法程序：8宗

資料來源：教育局

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記者：曾卓鋒、馮琪雅

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