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【機場三跑】​立法會視察機場三跑工地　機管局行政總裁林天福介紹工程進展

社會 21:17 2021/09/28

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立法會經濟發展事務委員會今日（28日）視察香港國際機場三跑道系統項目工程工地。圖示議員聽取有關飛行區地面燈號的介紹。（立法會提供）

立法會經濟發展事務委員會今日（28日）視察香港國際機場三跑系統項目工程工地，以加深了解項目的最新發展。

議員首先於機場行政大樓頂層露台俯瞰三跑道系統工程工地，並聽取機管局行政總裁林天福介紹工程進展，以及三跑道系統對提升香港作為國際航空樞紐的貢獻。林先生亦向議員簡介機管局的未來發展策略，透過多項發展項目將香港國際機場從一個城市機場打造為「機場城市」，為香港和粵港澳大灣區的經濟帶來協同效益。

議員其後乘船前往三跑道系統填海工地，參觀剛完成路面鋪設工程的第三條跑道，以及實地了解相關基建設施的興建進度。議員欣悉機管局將按原定計劃，分別於2022年及2024年啟用第三條跑道及整個三跑道系統。

出席是次視察活動的議員包括事務委員會主席張華峰；委員何俊賢、姚思榮、盧偉國、邵家輝和陸頌雄；以及非事務委員會委員黃定‍光、何君堯和容海恩。

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責任編輯：曾卓鋒

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