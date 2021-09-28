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【新冠病毒】學生拒打疫苗或檢測　中大指下學期起無法入校園

社會 22:00 2021/09/28

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

中大指學生拒打疫苗及檢測，下學期起無法入校園。（資料圖片）

中文大學（中大）昨天（27日）更新網頁資料，指由2021至22學年第二學期起，尚未接種疫苗並拒絕進行檢測的學生將被禁止進入校園，只能選修極少數可能提供線上授課的課程。

中大指，2021至22學年第一學期的大部分課程均以面授模式進行，大學早前已宣布只會為身處香港境外、無法趕及回校出席面授課堂之學生安排線上授課。

中大表示，不會為尚未接種疫苗並拒絕進行檢測的學生作出任何特殊安排（包括線上授課），由2021至22學年第二學期起，尚未接種疫苗並拒絕進行檢測的學生將被拒絕進入校園，他們只能選修極少數可能提供線上授課的課程。

中大又稱，全體學生必須接種兩劑疫苗並提交疫苗／病毒測試結果申報表，基於醫療原因或其他合理原因無法接種疫苗，必須每兩星期進行一次定期自我檢測。個別書院、研究院宿舍、部門或單位主管將聯絡未有提交網上疫苗／病毒測試結果申報表的學生，以作跟進。拒絕接種疫苗及每兩星期進行自我檢測的住宿人士將不符合留宿資格。由2021至2022學年第二學期起，拒絕接種疫苗及每兩星期進行自我檢測的學生將不能進入校園。

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記者：余思嵐

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