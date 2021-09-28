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【打擊走私】警方一連多日反海上走私　拘85人檢2艘涉嫌非法改裝快艇

社會 22:35 2021/09/28

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警方連日打擊海上走私活動。（警方提供）

警方一連多日加強打擊海上走私活動，拘捕了85人，檢獲2艘涉及非法改裝的大馬力走私快艇；亦在各類娛樂場所共拘捕68人，涉嫌干犯與三合會活動相關的罪行。

有組織及三合會罪案調查科自本月25日起，於各區展開代號「犁庭掃穴」(LEVINGTON) 執法行動，動員刑偵人員、水警、機動部隊及其他軍裝人員參與。截至今日（28日）晚上，行動中共拘捕74男11女，年齡介乎13至66歲，其中17名被捕男子，年齡介乎23至65歲，涉嫌參與海上走私活動，現正扣留調查。

警方亦派員巡查海上走私黑點共295次，包括青衣、東涌、屯門、油麻地、長沙灣一帶的碼頭及其他隱蔽處，截查59艘船隻及檢獲涉及非法改裝的大馬力走私快艇，並於多個卸貨區及食品批發市場附近設置路障截查可疑車輛，檢查車上貨物及檢視貨物清單。

另外，警方搜查各類娛樂場所共264次，包括酒吧、麻雀館、遊戲機中心、按摩院、夜店等，並拘捕57男11女，年齡介乎13至66歲，涉嫌干犯與三合會活動相關的罪行。

警方強調全力打擊海上走私及其衍生出來的危害海上安全行為，並堵截黑社會收入來源，亦會繼續與其他執法部門及內地相關單位交流情報，加強執法，以打擊海上走私活動。

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責任編輯：余思嵐

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