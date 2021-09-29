【消費券】八達通：六成人半月內用清2000元　料國慶迎新一輪消費高峰

▲ 八達通營業及市務總監李玉兒預計，10月1日將是一個消費高峰期。（陳永康攝）

第二期消費券將於國慶日（10月1日）起陸續發放。八達通公司表示，第一期消費券派發後半個月內，已有6成已領取消費券的市民用畢2,000元，反映疫情下港人久未外遊，在港消費意慾旺盛，預期第二期消費券的發放遇上國慶假期，將延續上期強勢，帶動零售及餐飲市道，成為新一個消費「高峰期」。八達通公司又透露，消費券派發後，八達通日均消費額倍增，其中餐飲、電子產品相關消費額升幅最大。

在4個支援消費券的電子交易平台中，有7成合資格市民選用八達通接收消費券，八達通營業及市務總監李玉兒稱，或受疫情放緩及無法外遊影響，市民領取第一期消費券後消費意慾旺盛，8月1日派發2,000元後，6成人在半個月內已用畢第一期消費券，「相信此情況會持續，10月1日應該會是一個更大的高峰期，吸引到市民消費。」

據八達通公司過去2個月的統計顯示，由8月1日至9月19日為止，八達通日均零售交易金額及交易筆數，較今年1月至7月分別升2倍及1.5倍。其中消費額增幅最大的店舖類型是餐飲和電子產品、使用筆數最多的類別則是日常用品店舖和超級市場。

然而，李玉兒坦言消費券派發至今已有2月，現時街市商販對申請八達通支付的接受程度仍較低，未來會繼續進行相關推廣工作。

消費券計劃期間，市民可在八達通應用程式下載電子消費優惠券，李玉兒指，八達通與150個商戶合作推出300款電子優惠券，截至9月19日，已有超過400萬次下載；而市民在7至8月經八達通應用程式開設電子直接付款授權的數字，亦較今年首季上升4成。李玉兒認為，數據反映港人消費意慾提升外，亦可見市民已習慣使用電子支付。

第二期消費券派發在即，八達通將和信和集團合作，由10月1日起，在8個信和商場推出獎賞計劃，用八達通即日單一消費滿300元或以上，即可換領50元現金券或指定商戶現金券，獎賞總值120萬元。

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記者：陳梓蔚