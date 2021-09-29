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【消費券】3.4萬人未領取已發放消費券　10月尾仍不領取或失領取資格

社會 00:06 2021/09/29

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

市民可於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交滙處的公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通手機應用程式等，拍卡領取消費券。（資料圖片）

第一期消費券推出已近2個月，八達通公司稱逾99%已申請市民已領取消費券，而據政府回覆查詢指，現時約有3.4萬名市民仍未拍卡領取第一期消費券，八達通公司提醒有關市民，須在消費券發放日起計3個月內拍卡領取消費券，否則或未能領取。

由於選擇透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK領取消費券的市民，其消費券在發放當天會直接存入其指定帳戶，所以只有選擇以八達通收取消費券的市民，會出現未領取情況。

根據八達通公司紀錄，目前約有3.4萬名市民仍未拍卡領取第一期消費券，他們須在消費券發放日起計3個月內拍卡領取。八達通公司提醒市民可於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交滙處的公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通手機應用程式等，拍卡領取消費券。

更多健康台最新熱門影片：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

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