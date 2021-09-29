【消費券】3.4萬人未領取已發放消費券　10月尾仍不領取或失領取資格

▲ 市民可於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交滙處的公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通手機應用程式等，拍卡領取消費券。（資料圖片）

第一期消費券推出已近2個月，八達通公司稱逾99%已申請市民已領取消費券，而據政府回覆查詢指，現時約有3.4萬名市民仍未拍卡領取第一期消費券，八達通公司提醒有關市民，須在消費券發放日起計3個月內拍卡領取消費券，否則或未能領取。

由於選擇透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK領取消費券的市民，其消費券在發放當天會直接存入其指定帳戶，所以只有選擇以八達通收取消費券的市民，會出現未領取情況。

根據八達通公司紀錄，目前約有3.4萬名市民仍未拍卡領取第一期消費券，他們須在消費券發放日起計3個月內拍卡領取。八達通公司提醒市民可於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交滙處的公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通手機應用程式等，拍卡領取消費券。

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記者：陳梓蔚