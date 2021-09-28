【選委會選舉】曾國衞稱選舉為試金石　測試出選舉制度含金量十足

▲ 曾國衞形容，選委會選舉測試出，完善選舉制度的「含金量」十足。（經濟日報資料圖片）

選舉委員會選舉在本月中舉行，政制及內地事務局局長曾國衞在《紫荊》雜誌撰文指，這場選舉是完善選舉制度的「試金石」，認為測試出「含金量」十足。

他續指，選委會選舉為未來兩場選舉積累經驗，開了好頭，會全力以赴籌備好未來選舉，確保選舉公平、公正和廉潔，為優化和發展香港民主制度添磚加瓦。

另外，他又提到，外交部上周發布的事實清單，揭穿美國惡行，認為中央是在迫不得已的情況下出手，出動港區國安法及完善選舉制度，又提到外部勢力代理人、反巾亂港組織，包括《蘋果日報》、教協、民陣、支聯會、職工盟等，已相繼解散或查，認為堵塞選舉制度漏洞，防止反中亂港分子藉選舉進入特區政治體制，能讓香港由治及興。

選委會選舉在本月19日舉行，投票率接近9成。當日約4,380名選民，有份投票選出364名選委，不過選舉結束後，花近14小時才完成點票工作。

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責任編輯：陳宛彤