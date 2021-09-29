【藝術家年獎】浸大學者劉偉成文學路滿載幸福　籲家長勿規劃子女生涯

▲ 人文及創作系兼職講師劉偉成。(馮漢柱攝)

香港藝術發展局早前主辦「第15屆香港藝術發展獎」，香港浸會大學2位學者同時奪得「藝術家年獎」，繼朱少璋後，人文及創作系兼職講師劉偉成在文學藝術範籌獲得殊榮，獲評「勤於筆耕，持之以恆地推動文學，是文學發展全面且具成就的藝術家。」劉偉成在學時棄理從文，如今身兼教師、詩人、作家、出版社編輯多重身份，大半生游走文字世界，「在文學創作路上，我是幸福的。」

劉偉成1995年畢業於浸大人文及創作學系學士學位、2019年取得浸大哲學博士，現為牛津大學出版社（中國）有限公司副編務總監、浸大人文及創作學系擔任兼職導師。

劉偉成多年來筆耕不輟，不少詩作、散文結集成書，作品曾兩奪「中文文學雙年獎」，而今次獲頒「藝術家年獎」（文學藝術）殊榮，可見今次獲獎備受文壇肯定。

劉偉成去年6月出版詩集《果實微溫》，獲評審點名讚賞「寫作技巧圓熟，以文字回應社會」。詩集其中60首詩作，是他2017年遠赴美國，參加愛荷華大學國際作家工作坊後衍生的作品。書名為工作坊環節「Grocery Run」音譯，即安排作家到超市購買日常用品，象徵詩如同與買雜貨一樣，是人們生活必需品；其二是水果中庸性溫，「代表不慍不怒，詩集是生活當中的小情小趣，讓人共鳴」。

劉偉成憶述，工作坊會安排愛荷華大學翻譯系碩士生一同參與，讓他們從中選取喜歡作品翻譯，作為他們的課業之一，而劉偉成的作品被一位在美長大、中文不算流利的華裔生選中。過程中，劉偉成發現以往作品沒有「被翻譯的意思」，外人可能難以明白，於是希望詩集回歸基本，用上最簡單的詞語句子，表達最豐富的意蘊。

愛荷華大學國際作家工作坊是文學界一大盛事，受邀作家盡是在文壇享負盛名，包括余光中、白先勇都曾赴該校寫作，與不同作家交流，促進彼此培養靈感和創作，劉偉成自言，「當時靈感大到一個點」，例如詩集首詩《龍頭香》用上六節詩表達香港處境，是他久久未能完成的作品，經與台灣作家顏忠賢分享經驗後，澄明思緒及決心，結果回港後便水到渠成，亦是他最滿意的作品之一。

受到評審認可，他回想一路走來，不乏貴人引路，「在文學創作路上，我是幸福的。」劉偉成中學原就讀名校聖保羅書院理科班，但自覺格格不入，決定轉往另一所中學轉讀文科。他解釋，當年有幸在學校遇到多位老師，包括詩人何福仁，黃良和，引領他進入情感豐富的文字世界，亦改變了他的人生路向，因此大學毅然選讀浸大人文及創作學系，走上文學創作的道路。

他舉例指徐志摩的《再別康橋》，「一般課本只會教此詩予人感覺瀟灑，但我的老師會教導不同詩人的寫作模式，儼如解碼，徐志摩的描寫手法是『下地上天，拉闊畫面及胸襟』，因此營造出瀟灑感覺，令我都好想成為掌握密碼的人。」

「男子為文不出頭」，是劉偉成當年棄理從文所聽到的閒言閒語，他指父母亦曾憂心，只是「反對唔到，惟有接受。」他又引用《小王子》的金句為「想結識美麗蝴蝶，心須忍受毛蟲的醜陋」，以自身經歷寄語家長，不妨多放手，「生涯規劃，先讓小朋友揀生涯再規劃，不是規劃他們的生涯。」

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記者：蘇文軒