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【藝術家年獎】「外語考法套用母語」　劉偉成慨嘆中文教育失真

社會 03:00 2021/09/29

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

(馮漢柱攝)

劉偉成另一身份為出版社副編務總監，主力編撰學生教材。縱觀香港教育環境，他批評本港中文教育方向出現偏差，「以外語考法考核母語」，令學生學習中文變得側重工具性，缺乏深入探討當中的文化底蘊，導致學生失去閱讀興趣。

他指出，目前中學文憑試中文科考學生讀、寫、聽、說能力， 是將外語工具性的考法套用在母語中文上，「是比通識科更錯的一個決定，學生不讀母語、深入認識民族傳統文化，更待可時？」從而令中學閱讀興趣形成斷層，他感慨地道，「一考完試去舊書店賣書，而家長心態亦輕視母語，這種情況只在香港出現。」

劉偉成又分享自己出席閱讀講座，經常被家長問及如何培養子女閱讀興趣，他會先反問「你平時會唔會睇書？」他強調，家長身教的重要性，「你讀書讀得津津有味，不出數天，子女便會自覺拿起書本閱讀。」

他慨歎現今家長過於依賴「電子奶咀」，建議家長不妨多陪伴子女閱讀繪本，「不要單純講故仔，而是啟迪子女問問題」，讓他們發問思考，提出問題，他推出文學作品亦是同樣心態，「與其考慮銷路，不如先改變家長觀念。」

劉偉成在浸大兼教8年，他發覺學生猶如《小王子》中的「點燈人」，只做而不想，亦只着重成績分數，但其實浸大一直在文科上投放大量資源，寄語學生要好好把握，「得到的啟發可以媲美我在愛荷華的經歷」。因此他在繁忙的工作中，仍堅持為學生寫下評語，希望作為老師能多啟發學生。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：蘇文軒

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