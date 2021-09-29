【藝術家年獎】「外語考法套用母語」　劉偉成慨嘆中文教育失真

▲ (馮漢柱攝)

劉偉成另一身份為出版社副編務總監，主力編撰學生教材。縱觀香港教育環境，他批評本港中文教育方向出現偏差，「以外語考法考核母語」，令學生學習中文變得側重工具性，缺乏深入探討當中的文化底蘊，導致學生失去閱讀興趣。

他指出，目前中學文憑試中文科考學生讀、寫、聽、說能力， 是將外語工具性的考法套用在母語中文上，「是比通識科更錯的一個決定，學生不讀母語、深入認識民族傳統文化，更待可時？」從而令中學閱讀興趣形成斷層，他感慨地道，「一考完試去舊書店賣書，而家長心態亦輕視母語，這種情況只在香港出現。」

劉偉成又分享自己出席閱讀講座，經常被家長問及如何培養子女閱讀興趣，他會先反問「你平時會唔會睇書？」他強調，家長身教的重要性，「你讀書讀得津津有味，不出數天，子女便會自覺拿起書本閱讀。」

他慨歎現今家長過於依賴「電子奶咀」，建議家長不妨多陪伴子女閱讀繪本，「不要單純講故仔，而是啟迪子女問問題」，讓他們發問思考，提出問題，他推出文學作品亦是同樣心態，「與其考慮銷路，不如先改變家長觀念。」

劉偉成在浸大兼教8年，他發覺學生猶如《小王子》中的「點燈人」，只做而不想，亦只着重成績分數，但其實浸大一直在文科上投放大量資源，寄語學生要好好把握，「得到的啟發可以媲美我在愛荷華的經歷」。因此他在繁忙的工作中，仍堅持為學生寫下評語，希望作為老師能多啟發學生。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒