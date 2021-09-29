【虛擬資產】新興NFT交易警方接2宗盜竊案共損失逾400萬　專家籲留意網路安全風險

▲ 網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽。(陳靜儀攝)

非同質化代幣（NFT）是新興技術，與加密貨幣相似，讓人可以買賣圖像、影音等數碼藝術品，交易會在加密的數碼帳簿區塊鏈上進行，成交價最高可達數千萬美元。警方指，最近接獲2宗NFT盜竊案，提醒市民注意網路安全風險。

網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽表示，一名報稱為公司董事的30多歲男子，在今年6月拍賣投得9幅共值93萬港元的NFT藝術品，至8月登入疑似釣魚網站欲參加抽獎，結果被安裝惡意程式，其後黑客登入其NFT戶口，連同約2,000元的加密貨幣被人盜去，損失90多萬元。

第二宗個案亦涉及一名40歲公司董事，今年2月買入12件共值280萬元的NFT藝術品，其後一次在咖啡室使用公共WiFi登入戶口，翌日發現藝術品連同64萬元加密貨幣被黑客盜走，合共損失344萬元。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，事件中的用家固然有責任，但更多反映這些NFT、加密貨幣平台的保安系統未見完善：「黑客一定會搵漏洞攻擊」，因此資產放在平台上會有被黑客盜取的風險。他建議用家將購買的相關產品放入「冷錢包」，即綫下的存放設備，即使提取會較麻煩，但至少減低「一無所有」的風險。

他續指，由於NFT科技相對較新，各地政府對此規管不一：「最大問題係出事無保障，後果自負，現實銀行唔見嘢都會賠俾你」，呼籲投資虛擬資產時要小心評估得失。

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記者：蘇文軒