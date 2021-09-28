【香港創科】中大與本地中學合作　首套人工智能資源套出爐

▲ 中大賽馬會「智」為未來計劃的先導學校(左起)拔萃女書院、民生書院、英華書院、中華基金中學、萬鈞伯裘書院和香港聖公會何明華會督中學的師生分享教與學的心得。（中大提供）

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，中大工程學院及教育學院聯合主辦的中大賽馬會「智」為未來計劃今日（28日）舉辦「人工智能教學資源套」發布會，公布首套由中大和中學共建的人工智能（AI）課程 ─《香港人工智能教育初中課程—教學資源套》。

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創新及科技局副局長鍾偉强主禮時表示，非常感謝中大工程學院及教育學院製作出全港首套人工智能教學資源套，協助初中學生在AI的認知和技能方面打下重要的基礎。他鼓勵各中學積極利用政府在2020年年底推出的「中學IT創新實驗室」計劃，透過資助購置所需的資訊科技設備和專業服務，以及舉辦更多相關的課外活動，在常規課程以外繼續加深年輕人對創科的興趣，提升他們的數碼技能、運算思維和創新能力，鼓勵他們在相關科技範疇繼續進修，並在未來投身創科行業。

賽馬會慈善事務部主管應鳳秀女士表示馬會致力支持推動科技教育的各個軟硬件項目，惠及不同年齡層的學童及業界，包括幼稚園，協助他們運用科技應對未來各樣挑戰，「計劃下的教學資源套，不但集結了計劃團隊過去兩年的寶貴經驗和心血結晶，為香港中學創建全面及有系統的AI 課程框架，並為學校提供AI教學材料。馬會向來十分重視青年教育及人才培訓，所以我們期望計劃能為AI課程納入本地正規教育提供具參考價值的指標，有助培育新一代創科人才，為香港構建智慧城市出一分力，也貫徹馬會秉持致力建設更美好社會的宗旨。」

中大副校長潘偉賢教授指AI研究是中大未來五年策略計劃的重點發展項目之一，會繼續全力支持和支援計劃，將AI教育推展至中學，讓學生及早接觸、認識AI，為未來學業、工作和生活做好準備。

計劃副負責人、課程發展組主領、評估及分析組副主領蒙美玲教授分享了教學資源套的設計意念，其後由計劃研究團隊示範如何使用教學資源套，並配合由中大開發的硬件教材AI智能車CUHK-JC iCar和其他學習套件進行AI教學。

計劃自2019年開展，中大聯同6間先導學校合力設計及編寫AI課程。過去兩年，課程已於20多間本地中學進行超過2,600個課節試教，有超過5,000名老師及學生參與，再由四位資深電腦科老師顧問編纂，製作出首套由中大及中學共同創建的 AI教學資源套初版。

教學資源套設學生和教師兩個版本，附有工作紙、教學指引和教案示例，涵蓋AI基本原理、AI於不同方面的應用、AI倫理和未來工作等範疇，分三個學習階段，讓教師靈活使用。此外，教學資源套取材全面，採納國際和本地例子，並附有由計劃研究團隊開發的獨家AI實驗及硬件教材。課程歷經撰寫、試教、回饋及修訂等階段，令其內容更貼近AI最新發展、更全面及切合香港教育的需要。

在發布會上，計劃先導學校拔萃女書院、香港聖公會何明華會督中學、民生書院、萬鈞伯裘書院、中華基金中學和英華書院的師生分享了過去兩年AI教與學的心得，希望剛出版的教學資源套可以幫助更多本地教師和初中學生接觸AI教育，應對未來。

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責任編輯：曾卓鋒