【投資騙案】網戀投資騙案增首7月345人失逾億　23歲鋼琴教師被騙走905萬元

▲ 網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽（中）指，由於虛假平台多涉及海外伺服器，增警方追查難度，呼籲市民小心辨別投資網站真偽。（陳靜儀攝）

疫情催生更多投資騙案，更出現融合網上情緣及虛假投資的新詐騙手法，實行「偷心又偷金」！警方指，今年首7月投資騙案急增至725宗，損失高達25.15億元，宗數或損失金額均分別較去年同期增多近5倍及24倍。

今年頭7個月涉及的網戀投資騙案，受害人就達345人，涉及騙款亦逾億元，受害人近85%為女性。最大損失金額個案涉及一名23歲鋼琴教師，被騙徒以投資貴金屬為由，被騙去905萬元。警方呼籲市民網上交友時要保持謹慎，登入投資網站亦要辨別真偽。

商業罪案調查科總督察顏凱欣表示，騙徒透過交友程式包裝自己為「高富帥」，而網戀投資騙案不同的地方在於騙徒取得受害人信任後，會主動游說受害人投資「穩賺不賠」產品，並提供虛假的投資應用程式、網站，誘使受害人將大額款項存入不同個人銀行戶口作「投資」。當受害人欲「套現」，「投資平台」會以不同藉口拒絕，例如要求受害人支付巨額「印花稅」等，待受害人醒覺時，款項已不翼而飛。

今年損失金額最大宗的個案為一名23歲女鋼琴教師，涉款905萬元。她去年10月經Instagram認識騙徒後成為戀人，繼而被游說在一個虛假應用程式投資貴金屬，由於在程式見到回報豐厚，事主不虞有詐，向已退休父母聲稱有投資機會而取得大額款項，在去年11月2日至12月31日期間，共27次匯款至20個本地銀行戶口。直至今年1月，事主要求取回款項，但平台卻要求先將「投資戶口」充值65萬美金，此時始發現受騙並報警察求助，可惜為時已晚，未及阻截款項匯走。

騙案針對的亦不限於年輕人，年齡最大個案涉及一名70歲主婦，她今年3月在供基督徒的交友程式認識一名自稱是四川人、從事工程業的騙徒，並誘使主婦到虛假投資網站開戶口。顏凱欣稱，事主甚至不知買賣甚麼、投資方法，只是基於信任騙徒，結果損失逾13萬元。而年紀最小的受害者為僅17歲的中六女生，被騙徒以投資外匯為由，騙去積蓄逾1.3萬元。

網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽承認，由於虛假平台多涉及海外伺服器，又只允許持邀請碼的用戶登入，增加警方追查難度，呼籲市民小心辨別投資網站真偽。

另外，證監會總監湯漢輝提醒市民，要注意社交媒體上的「唱高散貨」騙局，而證監會於去年年1月初至2021年9月初，合共凍結大約11億港元涉及「唱高散貨」騙局涉案人士的資產。

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記者：蘇文軒