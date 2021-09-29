【消費券】申請八達通收款商戶數月增約3萬　未來盼與網購平台合作

▲ （陳永康攝）

消費券計劃推動本港電子消費，八達通公司透露，過去數月支援八達通支付的商戶增加3萬個，升幅是過去的4至5倍。八達通市場營業及市務總監李玉兒稱，八達通在實體店的滲透率已很高，而在網購平台的滲透率則仍在增長空間，未來會加強相關推廣，又預告2個月後或有新服務可以公布。

為吸引市民用消費券購物，過去數月不少商戶都申請了八達通支付。八達通公司透露，過去數月支援八達通支付的商戶增加3萬個，升幅是過去的4至5倍，而現時八達通的支付點已超過13萬。八達通公司稱，過去申請用八達通收款的商戶多與民生相關，但過去數月，一些售賣電子產品或奢侈品的商戶亦有申請。李玉兒認為，由於新商戶申請流程需時，估計未來數月新商戶數字仍會陸續上升，其中不乏網店。

她又指，現時八達通在實體店舖的滲透率已經很高，但在網上購物平台上的滲透率就較低。李玉兒認為，現時市民網購仍慣以信用卡支付，未來八達通將與更多支付平台合作，希望能推廣用八達通作網上購物，包括和現有實體店合作，在它們的網店開通八達通支付，長遠令八達通成為市民網購的常用支付工具；又預告2個月後或有新服務可以公布。

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記者：陳梓蔚