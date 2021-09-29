【強制檢測】19處所包括金鐘太古廣場ZARA、觀塘摩根大通等上榜   涉染疫個案曾到訪

▲ 灣仔尚翹峰3座因有確診個案曾到訪被納入強制檢測。(林宇翔攝)

食衞局表示，因應2宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有10個指明地方被納入強制檢測公告。此外，另外2宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有9個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受強制檢測。須強檢地方包括：

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方：

1. 元朗潭尾幸福花園20座

2. 屯門兆麟街19 號屯門兆麟政府綜合大樓3樓兆麟體育館

3. 黃大仙彩虹道150號彩虹道體育館

4. 深水埗南昌街 290 號石硤尾公園體育館

5. 元朗裕景坊8號同益大廈

6.長沙灣青山道682號潮流工貿中心22樓9室飲勝香港有限公司

7.荃灣愉景新城第1層1036號舖Candy Park By Cinema City

8. 荃灣南豐中心18 樓

9.荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心16樓牛大人台灣火鍋吃到飽

10. 元朗安寧路2-6號2樓大榮華酒樓

B. 非本地確診個案曾到訪的地方：

1. 灣仔灣仔道 3 號尚翹峰3座

2. 九龍觀塘海濱道77號海濱匯2座18樓摩根大通

3. 銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店地庫宜家家居銅鑼灣分店

4. 銅鑼灣怡和街1-1L號/百德新街1-7號/記利佐治街2-10號香港大廈

5.筲箕灣耀興道 55 號興東邨興東商場地下11 號舖宜家家居西灣河提貨中心及特價部的

6. 由鴨脷洲(利樂街)開出往鑽石山站路線號碼 671 線的巴士(於本月27日上午7時30分至上午9時30分期間曾乘搭)

7. 尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方水區1樓1030 號舖拉麵Jo

8. 灣仔皇后大道東197至213號胡忠大廈2樓灣仔郵政局

9. 金鐘太古廣場L1樓121店 Zara



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責任編輯：楊玉珠