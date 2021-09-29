【強制檢測】28小學及幼稚園納強檢　包括華德學校香港靈糧堂幼稚園聖母幼稚園等

▲ 再多28小學及幼稚園納強制檢測，包括華德學校。資料圖片

由於28間小學及幼稚園學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與感染新冠病毒相似，為謹慎起見，政府深夜引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告刊憲，把相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告；包括華德學校、香港靈糧堂幼稚園、聖母幼稚園等學校。

任何在9月15日至9月28日期間曾身處28所學校指明地方超過兩小時的人士，須於9月30日或之前接受檢測。受檢人士若在9月26日至9月28日期間已進行檢測，或已經完成新冠疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



另外，就昨日（9月27日）公布的其中一個被納入強制檢測公告的指明地方，香港華人基督教聯會真道書院小學部（第一校舍）的指明級別，應為拓階二年級（即小學四年級）。

9月28日納入強制檢測學校名單：

幼稚園及幼兒中心

(1) 粉嶺浸信會呂明才幼稚園 -- 粉嶺沙頭角道 3 號

(2) 仁濟醫院永隆幼稚園/幼兒中心 -- 上水彩園邨彩玉樓地下 107-120,122 及 124 室

(3) 香港靈糧堂幼稚園 -- 銅鑼灣禮頓里 6 號

(4) 世佛會文殊幼兒學校 -- 青衣長康邨康安樓地下

(5) 聖公會靈風堂幼稚園 -- 沙田禾輋邨順和樓地下

(6) 崇基幼稚園 -- 葵涌葵盛西邨第 6 座地下

(7) 中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園 -- 元朗屏信街 5 號

(8) 香港小童群益會「樂航」兒童早期發展中心(東涌) -- 東涌滿東邨滿樂坊 105 室

(9) 聖公會聖基道幼兒園(葵涌) -- 葵涌邨葵涌商場 3 樓平台 1 號單位

(10) 麗晶幼稚園分校 -- 元朗安樂路明珠樓 2 樓 5B-9 號

(11) 德寶中英文幼稚園(黃埔花園) -- 紅磡黃埔花園第2期平台

(12) 基督教宣道會沙田幼兒學校 -- 沙田沙角邨金鶯樓地下 1-13 號

(13) 明愛油塘幼兒學校 -- 油塘鯉魚門道 60 號第 2 層平台

(14) 聖母幼稚園 -- 黃大仙沙田㘭道 113 號及 113-115 號新翼大樓地下至 4樓及 5 樓會議室

(15) 救世軍慶恩幼稚園暨幼兒園 -- 將軍澳常寧路2號厚德邨TKO Gateway西翼地下KG01號鋪

(16) 聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園 -- 九龍馬頭涌道 135 號地下至二樓

(17) 中華基督教基法幼稚園 -- 觀塘月華街 34 號地下下層 3-5 樓

(18) 香港基督教服務處石硤尾幼兒學校 -- 石硤尾邨第 23 座 1 樓 201-218 號

(19) 元朗信義會生命幼稚園 -- 元朗安信街

(20) 救世軍中原慈善基金幼稚園 -- 沙田美田邨美滿樓地下

(21) 循道衛理田灣幼稚園幼兒園 -- 香港仔田灣邨田康樓地下 1-10 號

(22) 聖公會聖約瑟堂幼稚園 -- 元朗錦田錦上路吳家村 83A

(23) 基督教小天使(麗晶)幼稚園暨幼兒園 -- 麗晶花園第 21-22 座地下 C2 號

小學(就讀指明級別的學生及面授老師)：

(1) 保良局梁周順琴小學三年級 -- 屯門湖景邨湖暉街 1 號

(2) 打鼓嶺嶺英公立學校二年級 -- 打鼓嶺週田村

(3) 東華三院蔡榮星小學一年級 -- 沙田美林邨屋邨小學第一校舍

(4) 華德學校三年級 -- 黃大仙聯合道 150 號

(5) 十八鄉鄉事委員會公益社小學四年級 -- 天水圍天城路 22 號

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責任編輯 李志強