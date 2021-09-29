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【封區檢測】港運城2座約710名居民接受強檢　無發現確診個案

社會 09:12 2021/09/29

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港運城2座約710名居民接受強檢，無發現確診個案。（陳國峰攝）

政府昨日（28日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，列北角丹拿道55號港運城2座（不包括港運城2座地下及L2至L4樓層）為受限區域，當局於今日（29日）上午約7時完成強制檢測行動，約710名居民接受檢測，沒有發現確診個案。

政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於9月26日至9月28日期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，亦須於明日或之前接受強制檢測。當局昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在凌晨2時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約265戶，當中約30戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府隨後在「受限區域」內進行執法行動，以確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府宣布執法行動在今日上午約9時30分完結。

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記者：李榮忠

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