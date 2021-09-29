【5000元消費券】第2期消費券10月1日到手　一文看清港九新界商場著數優惠【內附詳情】

▲ 沙田新城市廣場「電子消費券第二期，開心3重加倍賞」 接棒延續消費勢頭。

第2期電子消費券最快於10月1日發放，乘著國慶假期，大家又多2,000元吃喝玩樂，可以盡情消費開心下。TOPick幫大家搜羅各大商場消費券購物優惠，為大家增值消費券，利用2,000元消費券吃盡玩盡3天連續假期。

沙田新城市廣場：最高可獲2,600元購物消費券回贈

新城市廣場將加推「電子消費券第2期，開心3重加倍賞」，頭炮活動《麵包超人日慶典》將於已經展開， 顧客於廣場內的《麵包超人日慶典》期間限定店使用合資格支付平台任何消費，即可獲贈印上「麵包超人」可愛模樣的購物紙袋乙個，消費滿400元更可獲得限量禮物包乙個。另外，「麵包超人」於10月3日更會現身會場與一眾粉絲們慶祝其33周年「麵包超人日」。同場還有3米長麵包超人角色打卡牆、麵包超人及細菌人閃爍氣球打卡位，以及活動攤位讓大人小朋友一同動手製作專屬的麵包超人氣球及襟章， 讓大家到場盡情打卡及購買會場限定商品。

▲ 於新城巿廣場《麵包超人日慶典》期間限定店，使用電子消費券購買任何商品，即獲贈麵包超人購物紙袋乙個。（商場提供）

而10月1日至11月30日期間，會推出「電子消費券加倍賞」，顧客最高可獲2,600元購物消費券回贈，分別為場內消費滿3,000元可獲600元及消費滿8,000元可獲800元商戶購物消費券，另外消費滿2萬元的顧客更可即獲1,200元包括一田超市、萬寧現金券及Movie Town電影門券，可大筆入手平日最愛的生活百貨之餘，更可免費欣賞近期的熱門電影。

而新城市廣場更與四大合資格營運商聯手推出全年消費券回贈優惠「全年慢慢搣，一路密密賞」， 即日起至12月31日期間，大家透過WeChat Pay HK 消費低至300元即可獲20元的商場餐飲現金券，而消費滿800元即可獲50元的美妝或運動商戶的商戶現金券；至於透過八達通在餐飲及零售商戶消費滿600元亦可獲30元的新地商場電子禮券。

▲ 荷里活廣場的「繽紛消費賞」驚喜登場，大派400萬元購物及美食優惠券。（商場提供）

荷里活廣場：派400萬商場優惠券

隨著電子消費券第二期即將於10月1日正式發放，荷里活廣場推出「繽紛消費賞」消費換領活動，由10月1日至12月27日（逢星期五、六、日及公眾假期），一連12星期共派出總值400元萬優惠券。顧客憑即日電子貨幣消費滿1,200元或VIC會員憑120 VIC積分即可換領總值200元優惠券，當中包括「50元指定商戶購物優惠券」3張及「50元指定商戶美食優惠券」1張，讓大家盡情購物之餘，同時可享用美食充充電，再去血拼，務求人人都滿載而歸。每張優惠券均可於指定認受商戶使用。每日名額有限，先到先得，換完即止。

而VIC會員於11月1日至12月31日期間於場內指定食肆/服飾/美容/影音/家庭電器/工藝/家居佈置之商戶，以電子貨幣消費並成功登記之有效發票，立即賺取2倍VIC會員積分！除了獲享雙倍積分，所有於上述推廣期成功登記積分之有效發票，將自動參加11至12月期間之「最高消費購物賞」，首3名累積最高消費金額（不少於3萬港元）之VIC會員，更有機會贏取價值高達5,000元的指定商戶現金券。

▲ 信和集團旗下八大商場與八達通合作，送出6萬份總值120萬元獎賞。（商場提供）

屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場：送120萬元獎賞

信和集團旗下五大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場，將於即日至2022年1月2日期間，推出「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」，S⁺ REWARDS會員即日於2間不同商戶以電子貨幣消費合共滿1,000元或5,000元，並即日於商場禮賓處或客戶服務中心成功完成點數及抽獎登記後，即可賺取1張電子抽獎券。而於星期六、日及公眾假期，S⁺ REWARDS會員到以上商場內的遊戲攤位進行抽獎，更有機會獲得高達200%的消費回贈，甚至獲得全城矚目的音樂頒獎禮門票2張，大家立即把握機會，轉出狂賞！

而於10月1日至11月14日，信和於旗下八大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、尖沙咀中心、帝國中心、黃金海岸商場及藍灣廣場推出消費獎賞活動，顧客只需於參與商場內以八達通即日單一消費滿$300或以上，即可於指定商場禮賓處及客戶服務中心登記消費，成功登記消費後即可換領50元S現金券或指定商戶現金券，共送出6萬份總值120萬元的獎賞。

▲ 荃灣廣場於10月1日起推「消費4重賞」，顧客於任何商戶消費滿指定金額，即有機會獲得高達2,100元商場贈券及5倍The Point會員積分。（商場提供）

荃灣廣場：消費4重賞禮遇高達2,100元

換領日期： 10月1日至11月14日

換領時間： 早上10時至晚上10時

換領地點： 荃灣廣場L3顧客服務中心

第一重賞：星期一至日 (10月1日至11月14日) 於任何商戶以電子貨幣即日消費滿2,000元^，即送100元商場贈券 (每日40個名額) 第二重賞：週末及公眾假期 (10月1日至10月17日) 於任何商戶以電子貨幣即日消費滿5,000元^，即送500元商場贈券 (每日80個名額) 第三重賞：限時加碼 (10月1日至10月17日) 於任何商戶以電子貨幣即日消費滿15,000元*，即送1,500元商場贈券 (總名額300個) 第四重賞：The Point by SHKP會員尊享 (10月1日至10月17日) 以電子貨幣於時裝、運動服飾及美容商戶消費，並成功參與2,000元 、5,000元或15,000元消費換領，即日登記可獲額外積分，積分高達5倍。

*最多可累積4張不同商戶之即日機印發票及相符之電子貨幣付款存根，每張發票金額須達100元或以上。

^最多可累積2張不同商戶之即日機印發票及相符之電子貨幣付款存根，每張發票金額須達100元或以上。

▲ 新達廣場的「好賞購物月」，就會於10月1日至11月28日逢星期六、日及公眾假期，顧客消費滿指定金額可獲100元優惠券。（商場提供）

新達廣場：周末假日大派100元優惠券

換領日期： 10月1日至11月28日 (逢星期六、日及公眾假期)

換領時間： 早上10時至晚上10時

換領地點： 新達廣場一樓顧客服務中心

換領詳情： 於任何商戶以電子貨幣即日消費滿2,000元* (超級市場除外)，即送100元特選商戶優惠券^券。(每日30個名額)

*最多可累積3張不同商戶 (超級市場除外) 之即日機印發票及相符之電子貨幣付款存根，每張發票金額須達100元或以上。

^ 合共兩張50元特選商戶優惠券

編輯：葉翠華