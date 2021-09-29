【特色郵品】香港郵政推中國世界遺產系列郵品　10月12日起發售

▲ 香港郵政將推出中國世界遺產系列的郵品。（政府新聞處）

香港郵政今日（29日）宣布，以「中國世界遺產系列第十號：中國南方喀斯特」和「中國世界遺產全系列」為題的兩款郵票小型張及相關集郵品將於10月12日推出發售。香港郵政自2012年起發行中國世界遺產系列郵票小型張，今年發行的第10號郵票小型張「中國南方喀斯特」為此系列的最後一款。

香港郵政表示，郵票小型張展示雲南喀斯特變化萬千的形態，其石林以「雄、奇、險、秀、幽、奧、曠」著稱。在和煦的晨光映照下，高低起伏的各式柱石連綿不斷，拼湊成一道賞心悅目的亮麗風景。中國南方喀斯特分布在貴州、廣西、雲南、重慶等地，分別於2007年及2014年被列入聯合國教科文組織《世界遺產名錄》。

另外，香港郵政特別推出嵌有整個系列共十枚郵票的「中國世界遺產全系列」郵票小型張，主題包括「萬里長城」、「麗江古城」、「中國丹霞」、「紅河哈尼梯田」、「大運河」、「開平碉樓與村落」、「天壇」、「左江花山岩畫文化景觀」、「青海可可西里」和「中國南方喀斯特」。郵票小型張背景以傳統紅色及金色襯托朵朵祥雲，藉此祝願自然和文化遺產得到傳承和保育，並為系列劃上完美句號。

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各郵政局即日起發售「中國世界遺產系列第十號：中國南方喀斯特」的正式首日封和「中國世界遺產全系列」的正式紀念封。至於珍藏版的紀念封亦於同日起在各集郵局發售。

各郵政局將由10月12日起發售「中國世界遺產系列第十號：中國南方喀斯特」和「中國世界遺產全系列」郵票小型張，以及相關郵品（包括套摺和紀念套摺）。已蓋銷首日封和已蓋銷紀念封只限在集郵局發售。

有關這兩款郵票小型張及相關郵品的詳情，可到郵票策劃及拓展處網頁及「郵購網」流動應用程式查閱。

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責任編輯：李榮忠