【限時優惠】7-Eleven推GODIVA雪條5天優惠　各款黑巧克力軟心雪條$120／4盒

▲ 7-Eleven推GODIVA雪條5天優惠。

秋意漸濃，吃飯後一邊吹著涼風，一邊品嚐滋味雪糕，十分享受。7-11於9月29日至10月3日一連5日推出GODIVA雪糕優惠，$120可買到4盒GODIVA黑巧克力軟心雪條，還可選擇各款口味，包括最新口味「GODIVA草莓黑巧克力軟心雪條」，平均$30一盒，一次過試勻4款口味，性價比強！

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黑巧克力軟心雪條在今年7月登場，先後推出了「檸檬紅茶風味黑巧克力」、「夏威夷果仁黑巧克力」、「伯爵紅風味茶杏仁黑巧克力」及「GODIVA草莓黑巧克力軟心雪條」。當中草莓雪條在比利時經典黑巧克力的外層上撒上草莓脆碎及樹莓果乾，品嚐時能感受到層層堆疊的莓果香氣。

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責任編輯：王芷瑩