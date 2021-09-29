  • 30°C
香港時間 : 2021929日 (週三) 11:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限時優惠】7-Eleven推GODIVA雪條5天優惠　各款黑巧克力軟心雪條$120／4盒

休閒消費 10:58 2021/09/29

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

7-Eleven推GODIVA雪條5天優惠。

秋意漸濃，吃飯後一邊吹著涼風，一邊品嚐滋味雪糕，十分享受。7-11於9月29日至10月3日一連5日推出GODIVA雪糕優惠，$120可買到4盒GODIVA黑巧克力軟心雪條，還可選擇各款口味，包括最新口味「GODIVA草莓黑巧克力軟心雪條」，平均$30一盒，一次過試勻4款口味，性價比強！

最新影片：4孩媽媽蜘蛛女教整西芹炒蝦仁　鄭麗莎公開減肥修身秘訣

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

黑巧克力軟心雪條在今年7月登場，先後推出了「檸檬紅茶風味黑巧克力」、「夏威夷果仁黑巧克力」、「伯爵紅風味茶杏仁黑巧克力」及「GODIVA草莓黑巧克力軟心雪條」。當中草莓雪條在比利時經典黑巧克力的外層上撒上草莓脆碎及樹莓果乾，品嚐時能感受到層層堆疊的莓果香氣。

最新影片：遺體防腐師棄中大高薪厚職　伍桂麟創殯儀社企助基層善終

大家可趁著優惠，各位甜品控，出動了！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

HKET APP家庭台更多影片：https://bit.ly/3xaDuJL

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【5000元消費券】第2期消費券10月1日到手　一文看清港九新界商場著數優惠【內附詳情】
今日 10:15
【5000元消費券】第2期消費券10月1日到手　一文看清港九新界商場著數優惠【內附詳情】
【靚太廚房】4孩媽媽蜘蛛女教整西芹炒蝦仁　鄭麗莎公開減肥修身秘訣
12:59 2021/09/27
【靚太廚房】4孩媽媽蜘蛛女教整西芹炒蝦仁　鄭麗莎公開減肥修身秘訣
【最新影片推介】史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素　助學員掌握求生技能以提升水上安全
11:00 2021/09/27
【最新影片推介】史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素　助學員掌握求生技能以提升水上安全

你可能感興趣

【5000元消費券】第2期消費券10月1日到手　一文看清港九新界商場著數優惠【內附詳情】
今日 10:15
【5000元消費券】第2期消費券10月1日到手　一文看清港九新界商場著數優惠【內附詳情】
【靚太廚房】4孩媽媽蜘蛛女教整西芹炒蝦仁　鄭麗莎公開減肥修身秘訣
12:59 2021/09/27
【靚太廚房】4孩媽媽蜘蛛女教整西芹炒蝦仁　鄭麗莎公開減肥修身秘訣
【最新影片推介】史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素　助學員掌握求生技能以提升水上安全
11:00 2021/09/27
【最新影片推介】史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素　助學員掌握求生技能以提升水上安全
檸檬 7－Eleven 夏威夷 比利時 甜品 雪糕

最高瀏覽

【豪宅曝光】羅嘉良一家住北京5千呎別墅　蘇岩背景顯赫擁私人飛機【多圖】
10:49 2021/09/28
【豪宅曝光】羅嘉良一家住北京5千呎別墅　蘇岩背景顯赫擁私人飛機【多圖】
【買樓上車】外母支付首期老婆供樓　港爸不滿妻立遺囑層樓歸父母
12:53 2021/09/27
【買樓上車】外母支付首期老婆供樓　港爸不滿妻立遺囑層樓歸父母
【強制檢測】初步確診個案曾訪中環銅鑼灣等13處　壽司郎、翡翠拉麵小籠包納強檢
00:23 2021/09/28
【強制檢測】初步確診個案曾訪中環銅鑼灣等13處　壽司郎、翡翠拉麵小籠包納強檢