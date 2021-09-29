【讓座爭議】搭鐵返工被要求讓座予10歲女童　港媽：整行都是給小朋友坐的關愛座

▲ 有網民在地鐵被港媽要求讓座予10歲女兒。

「關愛座」經常引起乘客爭議，所以被網民戲稱「批鬥座」。然而，近日有網民卻去社交平台投稿指，乘坐港鐵上班時，坐在關愛座旁邊的普通座，竟被一名港媽要求讓座予其10歲女兒，更稱「關愛座是給小朋友坐」，令投稿網民大感無奈。

有網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，樓主表示，早前有一個星期六要上班，早上在港鐵轉車站上車，坐在關愛座旁邊的普通位。樓主本身亦是一名家長，要照顧家中嬰兒，所以十分疲累，為免自己睡著飛站，便玩手機令自己清醒。

直至列車到達尖東，有一家4口上車，媽媽拖著目測10歲的女兒，而講法文的爸爸則推著BB車，載著大約5歲的兒子。媽媽一上車就帶女兒指著樓主，要求樓主讓座，

呢度係關愛座，唔該你起身俾我個女坐。

媽媽辯稱整行都是關愛座

當時樓主感到不解，因他是坐在普通位。當他仍在發呆之際，在他另一邊、坐在普通位的女士就讓座給母女一起坐。本來以為事件落幕，不料那名媽媽竟向女兒說，

呢度成行都係priority seats（優先座）嚟㗎，係「for children, not for adults」（供小孩坐，不是大人）。

樓主忍不住反駁，關愛座只是最側邊的2個位，其他都是普通座，惟媽媽繼續大罵表示，整行都是優先座，是給小朋友坐，「唔係俾你坐㗎！」樓主再次駁斥，他指出，所有人都有付費坐車，有權選擇坐哪一個位置，「唔係剩係俾你個咁大個嘅囡囡！」

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由於樓主已經到站要下車，就不再與涉事媽媽爭論，不料在樓主想下車之際，那名講法文的爸爸卻欲擋住去路，令樓主非常憤怒，

可能我見識少，真係未見過啲咁野蠻嘅人，仲要係做人父母，咁教啲小朋友。如果關愛座真係只准小朋友坐，咁老、弱、傷殘、孕婦係咪唔使坐？

樓主強調，一個人即使外表看起來健全，也有可能有一些隱患。讓座是人情，不讓也有道理，不應情緒綁架其他人，沒有人要為你的孩子承擔照顧責任。

如果你真係要你小朋友出親街都有位坐嘅，煩請你去call的士。

帖文引起網民熱論，不少網民認為，這對父母行為離譜，也不明白為何要讓座給小朋友，亦有網民分享自身經歷，包括懷孕期間坐關愛座也被要求讓座，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳