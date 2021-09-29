【皮膚紅疹】台灣澎湖集體爆發不明皮膚怪病　患者全身長痕癢紅疹懷疑與一種蟲有關

▲ 台灣澎湖集體爆發不明皮膚怪病，患者全身長癢疹，初步懷疑與一種蟲有關。

台灣澎湖市民集體出現不明皮膚病。不少市民近日全身出現大片紅疹，奇癢無比而紛紛求醫，使當地2間皮膚科診所大排長龍，外界亦一度恐為傳染病。對此，澎湖縣衛生局介入調查，目前排除水質、疫苗副作用，並初步診斷患者屬於刺激性接觸型皮膚炎。

綜合台媒報道，澎湖連日發生不少市民皮膚出紅疹、發癢情況，面積遍及手臂、上身、頸部等，導致澎湖2間皮膚科診所爆滿。醫生指出，連日已看了8、90人，還有200多人候診。澎湖三總分院皮膚科主任林佳樺表示，看診60人中有超過10多人皮膚紅癢，尤其頸部有一群一群的紅疹，推測像蚊蟲或禽蟎叮咬，但沒抓到直接誘發的因子，需待衛生局及環保署進一步調查。

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不少民眾擔心紅疹是傳染病而恐慌，甚至有旅客退訂房間。澎湖縣衛生局就此介入調查，聯同多名皮膚科醫生及教授運用遠距設備視訊連線。初步診斷市民身上為刺激性接觸型皮膚炎。另排除水源不乾淨、打疫苗後副作用等原因。

當局指，綜合看診市民症狀及敘述，部分人表示近日社區有毛毛蟲出沒，經詢問皮膚專科醫生看法，相信紅腫症狀像是丘疹樣尋麻疹（insect bite induced popular urticaria）。此皮膚癢疹有可能因節肢動物叮咬，不排除是樹木草叢棲息的毛毛蟲、纖毛或寄生在季節性候鳥、家禽的蟎造成。醫生建議只要不過度搔抓，此癢疹會自動痊癒，也不會留下疤痕。

當局再次市民出門運動或上班時穿著長袖衣物、脖圍和長褲，減少暴露部位，若有紅疹搔癢部位，建議先以溫水淋浴沖洗，更換乾淨衣物，若無改善請盡速就醫，醫師會根據紅疹面積及癢感程度給予藥膏或口服藥物，切勿隨意購買藥物或乳液塗抹，以免症狀惡化。

責任編輯：羅嘉欣