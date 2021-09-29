【賭王千金】何超盈為女兒舉行夢幻派對氣派十足　氣球城堡+生日應援車賀「荷包蛋」2歲生日　

▲ 已故賭王何鴻燊四房長女何超盈為囡囡「荷包蛋」舉行夢幻生日會。

已故賭王何鴻燊的四房長女何超盈早前為囡囡「荷包蛋」辛阡覓舉行夢幻生日派對，何超盈更於豪宅對出的戶外空地設置氣球城堡，並安排生日應援車，氣派十足！

有女萬事足的何超盈亦在日前分享家庭照，一家三口十分溫馨。

【賭王千金】何超盈何超欣斥6千萬掃車位 獲四太送13億豪宅學習投資

▲ （微博圖片）

氣球城堡夠搶鏡

何超盈日前為女兒「荷包蛋」慶祝2歲生日，更精心佈置夢幻場景盡顯氣派。

她的豪宅大門亦搖身一變成為氣球城堡，城堡由大量的藍色及白色氣球組成，十分漂亮，門外更出動生日流動車。

最新影片推介：Lokman、AK專訪

女人當自強｜香港首位摩登大妗姐曾辦超盈超豪婚禮 難忘入行時親戚嘲諷：大學畢業做這低賤工作

從何超盈上載的相片所見，她站在氣球城堡前，手抱住「荷包蛋」，丈夫辛奇隆站在身邊，一家三口十分溫馨。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

過大禮成一時熱話

何超盈在2018年11月宣布與辛奇隆（Thomas）交往，於2019年3月宣布雙喜臨門，透露二人其實早於2018年9月已秘密訂婚，同時她公布懷孕3個月的好消息。

在2019年，在過大禮時，賀禮的金銀珠寶及禮品等堆積如山，成全城一時熱話。在8月28日，何超盈剖腹誕下女兒辛阡覓，踏入人生新階段。