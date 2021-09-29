【MIRROR成員】Anson Lo任內褲男模粉絲瘋狂　神徒一眼認出教主爆肌身型【多圖】

▲ Anson Lo擔任內褲男模，令一眾神徒瘋狂。

人氣男團MIRROR成為廣告界新寵兒，擁有爆肌身型的盧瀚霆（Anson Lo）近日獲某服飾品牌青睞拍攝內褲廣告！昨晚（29日）時裝品牌Calvin Klein於社交平台貼出一張只露半邊臉的男模照片，半裸上身的男model展現爆肌身型兼露出底褲邊，一眾「神徒」很快就認出相中人是教主。

一眾神徒也為之瘋狂，瞬間變「狂徒」，紛紛留言讚好，當中有人留言道：「我會買比前夫，買定比阿仔十年後著，差啲想買埋比個孫。」可見「教主」的魅力真的沒法擋。

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▲ Anson Lo曾於演唱會騷少少肌。（取自instagram）

教主預告騷肌登場

該時裝品牌昨晚於官方facebook公佈全新的代言人，當中寫道：「遇上不一樣的他，到底會擦出什麼花火？Stay tuned，留言分享你期待的他！」

照片中的男模展現結賁胸肌、6塊腹肌和一雙麒麟臂，十分性感誘人，其後該品牌再上載只得7秒的宣傳片段，當中男模展示完美的背肌，雖然只得背面，「神徒」很快已認出是「教主」。

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其後某時裝雜誌轉載那張廣告照，當中寫道：「最新廣告中的爆肌男模，是大家期待已久的 Anson Lo 嗎？期待脫下牛仔褲揮手區。」

不少神徒也為之瘋狂，更紛紛留言表示：「我要呼吸機」、「要入定深切治療部」、「教命呀！係教主呀！call白車啦唔該！」。

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而且，向來MIRROR成員宣傳的產品均掀起粉絲搶購熱潮，故當中有神徒表示：「底褲都要斷，成班前夫個個都要show底環邊。」、「恭喜各位前夫有新底底著」。

更有神徒幽默地表示：「為表支持，我會買比（畀）前夫，買定比（畀）阿仔十年後著 。。差啲想買埋比個孫。」

▲ Anson Lo向來身型弗爆。（取自instagram）

分享操肌心得

舞蹈員出身的Anson Lo向來身型弗爆，擁有六嚿腹肌兼鋼條身型，而教主不時去健身房操肌，亦曾經分享在家做gym的步驟，當中包括Push up、Sit up 和拉筋等動作。

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教主地獄式操肌

為擁有更完美的線條，Anson Lo早前跟健身教練CM Liu進行一星期地獄式健身，而健身教練CM Liu亦於IG分享Anson Lo操肌前後對比圖。

從中可見Anson Lo於一星期內極速變大隻，一雙麒麟臂和結實胸肌十分吸睛，連教練不禁讚Anson Lo，指「本身個底打得好，又配合飲食，加埋刻苦耐勞、專注同認真訓練，有咁既成果都要多謝自己（指Anson Lo）、同神徒、同我。」

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