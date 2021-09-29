【BB來了】林依晨結婚6年終成功懷孕　「零負評女神」預產期10月當人母

▲ 林依晨傳出有喜。

金鐘獎視后林依晨丈夫結林于超婚6年，一直渴望生育，卻至今仍未為人母。今日台灣傳媒指林依晨原來已秘密懷孕一段日子，並即將卸貨，預產期將在下月。

林依晨夫妻雖十分恩愛，但因丈夫工作關係，常長期分隔台灣美國兩地，致令生子計劃一直拖延。

▲ 林依晨傳出有喜。

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結婚6年不斷求孕

今日有台灣媒體報導，林依晨其實早在3月已證實有喜，但只讓親友知道，並向外保守秘密，事實她近3月個未有公開現身，而早前前出席活動，都以鬆身衣服遮蓋，故一直未被發現。

現時林依晨預計預產期在10月，老公也已從美國返台灣陪伴，預備做新手父母。

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現年38歲林依晨有「零負評女神」之稱，出道不久即憑《惡作劇2吻》成金鐘視后，2015年跟跟拍拖兩年男友林于超結婚。

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有指林依晨6年來為求得子，為求得子，推掉不少工作，為養生備孕，更試過反覆打針、取卵等煎熬的歷程，終圓夢當人母。

林依晨經理人方面今早也向媒體証實，指依晨已成功懷胎。

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