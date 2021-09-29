【怒火】陳木勝遺作破13億2千萬元成全國港片票房冠軍　謝霆鋒有意當動作導演

▲ 《怒火》

陳木勝遺作《怒火》在香港累積票房破2600萬元，在內地更連續28日票房冠軍累積票房突破13億２千萬人民幣，成為全國港片票房冠軍。身在北京的謝霆鋒接受視像連線訪問，對《怒火》榮登全國港片票房冠軍表示相當欣喜：「我想，因很久沒這種帶有濃厚香港味道、拳拳到肉的動作電影上映吧！」

他回想拍電影的初心稱：「是因為很喜歡看香港動作電影，曾幾何時，香港電影可以走到全世界，正因為『動作』兩個字；近十年來對『動作片』的定義，都是一些充滿電腦特技效果、科幻動漫式的電影，觀眾已好久沒看到兩個人單打獨鬥的震撼場面，致令《怒火》廣受歡迎吧。」

▲ 謝霆鋒在北京接受視像訪問。

懷念恩師陳木勝

同時霆鋒稱：「首先要多謝陳木勝導演，他真的花了太多心思，我在十九歲時與他合作《特警新人類》，之後陸續拍了多部電影，他教了我很多東西，喜歡看電影的人，極少數沒有看過陳木勝導演的作品，他對香港動作電影的貢獻實在太多。」他並多謝老闆楊受成老闆與英皇電影。



霆鋒並被問戲有沒有考慮把戲中飾演的邱剛傲開拍「阿傲前傳」，霆鋒稱：「我們有很多想法，但是怎麼說呢……陳木勝導演已不在了，拍《怒火》時，我跟自己說過，希望可以和這位導演繼續行下去，再拍更多部香港動作電影，但現在他走了，我其實有點不知所措。」

他續指：「因為我們累積的經驗太多了，尤其是拍動作片，我喜歡挑戰比較危險的場面，不是個個導演都可以一拍即合，信任到一起去拚博一些危險鏡頭……我絕對有心將《怒火》這個系列延續下去，究竟是和誰人延續，以及怎樣延續，暫時我有一點迷失。」

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霆鋒將多拍電影

在宣傳《怒火》期間，霆鋒曾親往戲院，與影迷作近距離接觸，留下非常難忘的體驗：「現在的觀眾很厲害，可能吸收太多電影及視頻的片段，變成每個觀眾都是專業的影評，甚至我們沒有考慮的情節、對白、攝影、燈光，他們都會特別提出，令我們驚覺，原來觀眾可以看得這麼細致！」

闊別大銀幕數年，霆鋒在《怒火》的演出帶來極大驚喜，有粉絲開玩笑說要「炸掉」他的廚房，希望偶像能多接戲，霆鋒笑言大家的願望成真：「過去兩年來，我一直在看很多不同劇本，跟不同的導演交流，絕對有這個多接戲的安排，稍後落實再向大家宣佈，希望未來有更多突破給大家看到！」

霆鋒說過，希望將香港動作電影繼續承傳下去，除當演員，問他有沒有意當導演或動作導演時，回答說：「導演方面，現在還不是時候，或許等年紀再大些吧！我一向拍動作鏡頭，都會加很多自己意見，今次《怒火》都是，如果真正掛上『動作導演』的頭銜，就要和導演好好溝通，我不排除這個可能性。」