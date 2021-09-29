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【退休保障】鄧家彪認為年金計劃誘因不足　專家料社會意見兩極

社會 10:53 2021/09/29

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鄧家彪認為年金計劃誘因不足，專家料社會意見兩極。（資料圖片）

政府正在制定強積金對沖方案，勞工及福利局局長羅致光早前接受報章專訪時稱，政府要加強退休保障工作，下屆政府可研究取消對沖之後，鼓勵市民轉買年金，包括可討論是否將強積金自動、甚或強制轉成年金。詳情即看【下一頁】

積金局非執董、扶貧委員會委員鄧家彪今日（29日）在一個電台節目表示，政府若想推動年金計劃，需要加強誘因，因為年金發展未成熟，透明度低，公眾目前亦對年金計劃的概念仍未清晰。鄧家彪認為，一旦將強積金強制轉為年金，有違強積金的政策原意，料社會將有爭議。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才提醒，強積金可自選投資回報高低，但如果要求市民仍在職時，先將部分強積金轉為年金，年金管理人或會將投資放在風險較低的產品，或會最終影響投資者的資產收入。麥萃才認為，社會對應否將強積金強制轉成年金意見兩極，例如有人士會希望可以年金作自製長糧，有人士可能希望取回強積金作自行投資。

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責任編輯：李榮忠

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