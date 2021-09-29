【疫苗獎賞】廠商會終極大抽獎今日公布結果　抽出百萬信用卡免找數簽帳額【附結果】

▲ 廠商會終極大抽獎今日公布結果

廠商會早前推出「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃大抽獎，終極大抽獎在今日（29日）抽出幸運兒。廠商會今日一次過抽出超過1,300份獎品，包括1份價值港幣100萬元、1份港幣70萬元、1份港幣30萬元和兩份各值港幣10萬元的信用卡免找數簽帳額。另外，會抽出一部港幣39萬元的Serena電氣化七人車，以及大量鑽石黃金首飾、化妝禮品、酒店住宿和各式各樣現金禮券等。

公務員事務局局長聶德權到場致辭，感謝廠商會大力支持疫苗接種計劃，現時有超過450萬人已接種疫苗，不過仍要繼續努力，亦希望企業鼓勵員工接種疫苗保護自己。聶德權表示，長者亦是他們重點對象，自己亦有到10個地區去了解長者接種情況。聶德權再次感謝社會各界對推動疫苗接種的努力，並祝願活動成功。

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記者：李榮忠