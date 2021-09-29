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【外傭檢疫】竹篙灣檢疫中心逢周一提供新一輪預約房間　中介倡延長可預訂日數

社會 11:22 2021/09/29

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大嶼山竹篙灣檢疫中心。（資料圖片）

政府昨日宣布，下周一起重新開放竹篙灣檢疫中心預約系統，供抵港外傭入住，檢疫單位由800個增至1000個。（詳情即看：下一頁）香港僱傭代理協會主席張結民表示，現時訂房的天數只有7天，認為府應延長每輪可預訂日子至3星期或一個月。

僱主及中介可於下周一（4日）上午9時起，經預約系統訂房，系統會顯示10月22日至28日可供預約的房間，其後逢周一上午9時開始，系統會再供新一輪預約訂房。

張結民今早（29日）接受電台訪問時指，按政府最新公布，僱主或外傭公司現時可以逢周一可以預約一次房間，每次可以預訂日數為7天，認為有關情況與之前分別不大，仍然是不方便。他認為港府應延長每輪可預訂日子至3星期或一個月，雖然當局需更多人手處理，但非不可行。

如果每個星期一都要Standby，就真係好不方便，我都不太明白。
 

他又說，竹篙灣檢疫中心房間供應量仍然不足，未能照顧正在等候來港的外傭，涉及約6000至7000人，希望日後可開放更多房間。

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責任編輯：郭詩詩

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